金山科技工業（0040）宣布，於周一與東莞市投資促進局簽署「戰略合作框架協議」，據此金山科技將研究於當地投資建設一所先進的鎳鋅電池製造設施和研發中心，進一步擴展其可持續能源方案業務。
此項策略性合作協議是繼金山科技上月向馬來西亞柔佛投資機構提交意向書，表達其對投資柔佛-新加坡經濟特區的強烈興趣後的另一項舉措，顯示集團對發展可持續能源方案業務的信心和決心。該集團透過主要附屬公司GP能源科技國際，加強對可充電池新技術和企業對企業( B2B) 能源儲存方案的研究與開發，尤以鎳鋅技術為發展重心。
GP能源科技現階段主力投資開發鎳鋅電池，提升能源效益。 其研發的鎳鋅電池採用高度防火且高能量密度的sub-C型電池設計，其可回收率超過90%，令電池組更高效、更安全及環保。金山科技在可持續能源方案業務，更夥拍德龍動能科技，令電池管控方案結合電池管理系統的先進技術，優化性能和操作壽命，主動平衡技術確保每個電池模組保持均衡的滿電狀態，提供可靠的備用電源；透過自動管理，延長電池壽命，提高效率並降低保養成本。
金山科技認為東莞是國內一個極具潛力的據點。該集團執行董事及董事總經理林顯立表示，集團洞悉人工智能和數據中心快速增長的機遇，早年已開始積極發展可持續能源方案業務，特別針對數據中心對安全及高效能源日益增長和社會對持續發展的需求，鎳鋅可持續能源方案業務正是我們重點投資著力發展的範疇。 為令集團更有彈性地應對地緣政治的變化和經濟體的角力，近年我們重整地區產能，在中國內地和東協地區物識策略性據點，將他們的設施成為推動創新電池技術和能源儲存的樞紐。
金山科技今日股價收報0.6元，升1.69%，成交額達20.03萬元。
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