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恒指收市升30點 成交降 北水轉流入117億 長和倒升1.2%

美股隔晚下跌，美期續向下，聯儲局議息前，亞股個別發展，A股向下，恒指反覆上升，波幅連續3日於270點附近，恒指再創逾3年高，國指創逾3年高後倒跌。行業板塊個別發展，內需餐飲上升，但體育用品股下跌，車股比亞迪（1211）升，但理想（2015）跌，科技股ATM、百度（9888）向下，阿里健康（0241）上升；長和系內長和（0001）、長實（1113）升，電能（0006）、長建（1038）跌。

大市、北水交易成交額（包括買入及賣出交易）分別減4.9%及7.3%，北水佔香港市場成交額比例降至21.8%，北水轉淨流入117億，一周最多。

恒指今早低開42點，高位升133點，低位跌138點，高低波幅273點。上升股份比例為32.14%，下跌為35.32%，無升跌為32.52%。

恒指收市升30點或0.12%，報24771點，大市成交金額2718億元，較上日減少4.92%，是3月17日2448.22億元成交後最少；國指跌14點或0.15%，報9163點。恒生科技指數收報6041點，跌1.05%。

藍籌股成交金額1332.8億元，佔大市成交49.03%；科指成份股成交金額890.87億元，佔大市成交32.77%；國指成份股成交金額1181.1億元，佔大市成交43.45%。

24隻雙櫃台股，總成交1.31億元人民幣，相當於約1.41億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.68%，至193.89億元，佔大市成交7.13%。牛熊證成交金額68.25億元，減少19.51%；窩輪成交金額125.64億元，增加4.03%。

藍籌46隻升，35隻下跌，2隻無升跌。百威（1876）升6.45%，收報9.74元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌4.48%，收報9.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報58.5元，升14.48%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報89.55元，跌5.84%。

恒指續高於10天線(24084.69點)。科指續高於10天線(5945.23點)。

北水南下合計淨流入117.85億元，終止單日流出，淨流入金額是3月12日262.11億元後最多。。北水本月累計流入1183.29億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1185.77億元，較上日減7.35%，佔香港市場成交額由上日的22.38%減至21.8%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.54%，高見24874.39點，是2022年2月11日24957.81點後最高。今日收市報24771.14點，是2022年2月17日後收市新高，當日報24792.77點。連升4日，累計升1308.49點，對上一次連升4日是1月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月5日。

科指曾跌最多2.06%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.43%。低見5979.49點，是3月17日5822.02點後最低。今日收市報6041.19點，是3月17日後收市新低，當日報5872.81點。第1日陰燭。

國指曾升最多0.36%，是3月18日後最大升幅，當日升幅為2.79%。高見9211.13點，是2021年11月16日9228.17點後最高。國指曾跌最多0.85%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.74%。低見9100.15點，是3月18日9051.06點後最低。今日收市報9163.67點，是3月17日後收市新低，當日報8928.45點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月5日。

午後消息股表現

安踏（2020）放榜後股價急挫逾7% 去年多賺52%末期息微增2.6%。收報97.9元，跌3.93%。

利福中國（2136）發盈警 預期去年轉虧 蝕不多於2300萬人幣。收報0.75元，跌1.32%。

嘉里建設（0683）去年基礎溢利增25% 末期息0.95元。創52周高，見19.04元，收報18.74元，升1.41%。

今早及隔晚消息股表現

花旗上調小米（1810）目標價。平上市高位59.45元，收報58.2元，升0.95%。

中國據報延遲批准比亞迪（1211）在墨西哥建廠。創上市新高，見418.4元，收報417元，升3.89%。

貝殼（2423）一度大跌逾一成 去年純利跌近31%。收報60元，跌10.71%。

青島控股（0499）料全年虧損減少約50%。收報0.134元，升24.07%。

中通快遞（2057）全年多賺1.5% 派息0.35美元。收報172.2元，升4.36%。

據報長和（0001）賣巴拿馬港口未請示北京 觸怒國家領導人。收報45.8元，升1.22%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安踏（2020）收報97.9元，跌3.93%。

長建（1038）收報50.7元，跌1.36%。

煤氣（0003）收報6.59元，升1.85%。

和黃醫藥（0013）收報23.9元，升2.58%。

金山軟件（3888）收報42.35元，升0.24%。

金山雲（3896）收報9.45元，跌2.58%。

中國平安（2318）收報51.9元，升1.96%。

電能實業（0006）收報49.75元，跌0.7%。

騰訊（0700）收報540元，跌0.18%。

眾安在綫（6060）收報13.82元，升2.67%。

據報長和（0001）賣巴拿馬港口未請示北京，觸怒習近平。收報45.8元，升1.22%。

美麗華（0071）2024年度盈利7.47億派末期息0.3元，透露美麗華廣場兩期零售面積增至共53萬呎。收報9.08元，跌2.26%。

周創建（0659）10.25億收購盈立證券母企43.93%股權，與周大福人壽組建金融服務。收報7.35元，跌8.47%。

中海石油化學（3983）去年少賺55%，末期息按年跌42%。收報2.04元，跌5.12%。

香港小輪（0050）去年盈利少賺14%，劉壬泉將辭任非執董。收報4.29元，跌0.69%。

金融壹賬通（6638）去年持續經營業務純虧擴大2.17倍至6.69億元人幣。收報1.71元，跌1.16%。

中石化油服（1033）去年盈利增7.7%至6.28億人幣，續不派息。收報0.68元，跌4.23%。

貝殼（2423）去年少賺三成，末期息每股0.12美元。收報60元，跌10.71%。

美圖（1357）去年盈利升1.1倍，末期息5.52仙。收報6.24元，跌0.48%。

長江生命（0775）去年度盈轉虧，蝕近1.27億元不派息。收報0.57元，跌5%。

比亞迪（1211）「超級e平台」快充5分鐘行逾400公里。創上市新高，見418.4元，收報417元，升3.89%。

奧園（3883）發盈喜，料去年轉賺最多5000萬人幣。收報0.203元，跌1.93%。

恒地（0012）：創辦人李兆基辭世，將秉承其定下方針繼續發展。收報23.2元，升0.43%。

小鵬汽車（9868）去年虧損收窄至57.9億人幣，今年首季料交付9.1萬至9.3萬輛。收報89.55元，跌5.84%。

財經花生丨特步（1368）大小姐丁利智初會傳媒，丁太台下撐場。特步丁水波：今年收入達240億元人民幣目標有變。長女丁利智任掌櫃，丁水波：她財務、運營表現都好，談交棒「早了一點」。收報5.55元，跌2.46%。

聯通（0762）：將繼續把握AI機會。聯通去年純利升10%，派末期息0.1562元人幣。收報9.16元，跌4.48%。

力量發展（1277）派3.5仙特別股息，以答謝股東長期支持。收報1.27元，無升跌。

中汽協倡議車廠停止每周銷售榜，免加劇「內捲式惡性競爭」。

汽車股

吉利（0175）收報17.98元，無升跌。

比亞迪（1211）創上市新高，見418.4元，收報417元，升3.89%。

小鵬（9868）收報89.55元，跌5.84%。

理想（2015）收報108.7元，跌3.12%。

蔚來（9866）收報40.95元，跌1.09%。

零跑（9863）收報49.7元，跌0.8%。

恒大汽車（0708）見52周低0.168元，收報0.168元，跌2.89%。

小米（1810）去年第四季收入破千億元人幣，經調整淨利潤升近七成。小米進軍衛生巾行業？刪不造衛生巾微博，旗下商標出現衛生護墊類。雷軍：2025年全年小米汽車交付目標提升至35萬輛。平上市高位59.45元，收報58.2元，升0.95%。

港燈（2638）年內綜合溢利按年減少1.4%至31億，派0.1609元。收報5.4元，跌1.1%。

Capital Group增持看準科技（2076）。收報79.1元，升1.28%。

平保增持招行（3968）。收報50.25元，跌0.59%。

GIC減持鐵塔（0788）。收報11.22元，跌1.58%。

建行（0939）副行長李運辭任。創52周高，見7.02元，收報6.98元，升0.29%。

破頂股表現

破頂股包括，阜豐集團（0546）創上市新高，見6.58元，收報6.57元，升5.12%；趣致集團（0917）創上市新高，見121.5元，收報112.6元，跌2.68%；德林國際（1126）創上市新高，見6.3元，收報6.3元，升0.96%；眾淼控股（1471）創上市新高，見18.5元，收報18.44元，升3.02%；藥明合聯（2268）創上市新高，見45.65元，收報45.55元，升1.22%；西銳（2507）創上市新高，見37.4元，收報35元，升32.58%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見192元，收報184.9元，升0.65%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見17.48元，收報17.26元，升10.22%；盛業（6069）創上市新高，見11.64元，收報11.58元，升8.22%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見264.6元，收報259.4元，升0.86%；衛龍美味（9985）創上市新高，見13.98元，收報12.86元，升4.89%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見137.8元，收報136.3元，升1.87%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見79.55元，收報78.7元，跌0.38%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見389元，收報387.8元，升4.14%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見55.2元，收報54.2元，升1.12%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見28.5元，收報28.4元，升0.71%；順豐控股（6936）創上市新高，見41.2元，收報40.2元，跌0.74%；重塑能源（2570）創上市新高，見287.4元，收報283元，升9.1%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見59.45元，收報58.2元，升0.95%；比亞迪（1211）創上市新高，見418.4元，收報417元，升3.89%；農行（1288）創上市新高，見5.12元，收報5.05元，跌0.2%；中銀香港（2388）創52周高，見30.65元，收報30.5元，升0.49%；萬洲（0288）創52周高，見6.84元，收報6.82元，升1.64%；中行（3988）創52周高，見4.78元，收報4.76元，升1.06%；建行（0939）創52周高，見7.02元，收報6.98元，升0.29%；中移動（0941）創52周高，見85.55元，收報84.7元，跌0.35%；康師傅（0322）創52周高，見13.02元，收報12.98元，升0.15%；交行（3328）創52周高，見7.14元，收報7.06元，無升跌。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，亞洲果業（0073）低見1.9元，收報2.13元，升5.97%；中手游（0302）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；中國油氣控股（0702）低見0.033元，收報0.035元，跌5.41%；華油能源（1251）低見0.069元，收報0.075元，跌18.48%；建鵬控股（1722）低見0.035元，收報0.035元，跌2.78%；驢跡科技（1745）低見0.295元，收報0.3元，跌4.76%；兌吧（1753）低見0.2元，收報0.203元，跌1.93%；帝王實業控股（1950）低見0.06元，收報0.062元，跌12.68%；RIMBACO（1953）低見0.085元，收報0.085元，跌11.46%；大人國際（1957）低見0.195元，收報0.202元，跌0.98%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，綠景中國地產（0095）低見0.295元，收報0.3元，跌7.69%；HYPEBEAST（0150）低見0.16元，收報0.164元，跌1.2%；包浩斯國際（0483）低見0.175元，收報0.189元，跌0.53%；天元醫療（0557）低見0.455元，收報0.455元，無升跌；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.018元，跌5.26%；恒大汽車（0708）低見0.168元，收報0.168元，跌2.89%；中國建築興業（0830）低見1.58元，收報1.59元，跌3.05%；碧生源（0926）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；民生國際（0938）低見0.37元，收報0.44元，升3.53%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，偉能集團（1608）創52周高，見0.425元，收報0.425元，升63.46%；長久股份（6959）收報5.95元，升47.28%；彌明生活百貨（8473）創52周高，見0.143元，收報0.125元，升47.06%；華津國際控股（2738）收報0.76元，升46.15%；西銳（2507）創上市新高，見37.4元，收報35元，升32.58%；國際商業數字技術（1782）收報5.65元，升31.4%；泰錦控股（8321）收報0.32元，升28%；貝森金融（0888）收報0.042元，升27.27%；中國水業集團（1129）收報0.295元，升27.16%；中國星集團（0326）收報0.67元，升26.42%。

下跌異動股，包括，百利達集團控股（8179）收報0.058元，跌28.4%；禮建德集團（8455）收報0.065元，跌24.42%；華油能源（1251）創上市新低，見0.069元，收報0.075元，跌18.48%；皇庭智家（1575）收報0.078元，跌17.89%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）創上市新低，見0.24元，收報0.248元，跌17.33%；盛諾集團（1418）收報0.345元，跌16.87%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.6元，跌16.67%；世紀建業（0079）收報0.105元，跌16%；興合控股（1891）收報0.137元，跌15.95%；華榮能源（1101）收報0.022元，跌15.38%；邁博藥業－Ｂ（2181）收報0.53元，跌14.52%。

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