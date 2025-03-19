隨著第1類牌照的取得，HashKey Capital將能夠向零售和專業投資者提供介紹經紀服務，並銷售及分銷各類基金與結構性產品（包括虛擬資產相關基金及結構性產品）。HashKey Capital合伙人暨流動性基金負責人Vivien Wong表示，第1類牌照進一步提升了他們的專業能力，為客戶帶來更多價值。這將使他們能夠為不同風險偏好的投資者提供更廣泛的投資選擇，同時繼續以風險管理與長遠回報為核心。

此次新增的產品與服務主要分為三大類，包括市場通道，該公司可向不同市場提供介紹經紀服務，將傳統金融客戶引介至加密資產交易所，同時也可協助加密原生客戶接入傳統經紀商。在此模式下，其不會托管任何客戶資產。第二類為投資基金，除了現有的HashKey FTSE數位資產前20指數基金及兩隻ETF外，其將為客戶提供多元化的量化投資策略，例如套利交易、CTA策略、市場中性及趨勢追蹤等產品。第三類為結構性產品，該公司可為客戶提供一系列結構性投資產品，包括本金保障方案、收益增強產品、二元期權、雙幣投資等多樣化及進階投資策略。

這些產品組合將有助於HashKey Capital滿足不同類型投資者的多元需求，例如資本保值或風險對沖策略。除了服務零售及機構投資者外，公司亦看好這些創新產品將適合分銷渠道、家族辦公室，甚至是首次進入虛擬資產領域的保險公司或捐贈基金等法人客戶。Wong表示，他們將虛擬資產投資帶給那些因技術或其他門檻而無法參與的投資者，進一步推動加密資產於香港的普及，加速香港成為區域虛擬資產樞紐的目標。該公司更表示，將於今年陸續推出更多指數型及主題型基金。依託其合規資質與創新能力，將與全球領先的金融機構合作，為市場帶來更多專業級數位資產投資產品。

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