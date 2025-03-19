大市全日沽空金額420.54億元，較上日增加12.75%，沽空金額佔大市成交比率由上日的13.04%升至15.46%。
沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）46.42億元，較上日增加141%。
上日盈富（2800）基金單位增800萬個，至64.33億個，是3月14日後最多，當日達64.81億個。
南方恒生科技（3033）流通股份增600萬個，至76.83億個，是3月11日後最多，當日達76.92億個。
長和（0001）全日沽空減72.9%，降至1.31億元，沽空比率由上日的17.32%降至7.98%。
沽空增幅最多的股份為，ＦＬ二南方恒指（7200）增加24812.48%，至269.12萬元；沽空減幅最多的股份為，ＦＩ二華夏納一百（7522）減少99.94%，至796元。
藍籌當中，沽空比率最高的是新地（0016）沽空比率40.91%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率33.85%。
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