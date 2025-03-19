騰訊（0700）公布，截至去年底止第四季收入1,724.5億元（人民幣，下同），按年增長11%，好過市場預計的1,687.4億元；第四季盈利513.2億元，升90%，經調整後盈利553.1億元，按年增長30%。
至於2024年全年收入錄6603億元，按年升8%，盈利1941億元，增68%，經調整後盈利2227億元，增長41%，每股盈利20.938元，派末期息每股4.5港元，較去年多32.4%。
騰訊又宣布，2024年回購總值約1,120億港元的股份，建議於2025回購至少價值800億港元的股份。
騰訊去年全年增值服務業務的收入按年增長7%至3,192億元，國際市場遊戲收入為580億元，按呈報及固定滙率計算的增幅均為9%，主要受惠《PUBG MOBILE》及 Supercell遊戲的強勁表現。
本土市場遊戲收入增長10%至1,397億元，得益於《無畏契約》、《火影忍者》、《金鏟鏟之戰》及《英雄聯盟手遊》的收入增長，以及《地下城與勇士：起源》與《三角洲行動》的新收入貢獻。
社交網絡收入同比增長2%至1,215億元，得益於音樂與長視頻付費會員服務收入增長，以及手遊虛擬道具銷售及小遊戲平台服務費增長，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵消。
營銷服務業務去年收入增長20%至1,214億元，主要受惠於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，以及其持續升級AI驅動的廣告技術平台。
金融科技及企業服務業務年度收入升4%至2,120億元。金融科技服務收入增長主要反映了理財服務及商業支付服務收入增加。企業服務收入增長乃受企業微信收入以及商家技術服務費增長所驅動。
截至2024年底年度的收入成本按年下降2%至3,111億元，乃由於直播收入分成成本、長視頻內容成本及雲項目部署成本減少。
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