他提到，發展商在房價假設、回報及風險都較保守，新增土地的淨利率預期僅7%，但周轉快速，僅約半年便已賣樓，一年內可回籠，即使假設樓價不變，令IRR（內部回報率）已可達20%。而且目前多是國企拿地，他們擁有僅約3%低息融資的優勢，卻能取得20%的回報，風險較低。

但談到樓價見底，他認為市場分化較大，樓價觸底會分階段完成。該行預測2026年庫存去到合理水平是以全國計算，但實際一、二線已屬於第一階段，如五大一二線城市，包括京、滬、深、杭州、成都在庫存、拍地及二手都已顯示這些城市樓價已穩定﹔但二線城市仍處去庫存階段，若能成功持續去庫存，相信今年第四季二線城市的庫存亦能回落至較低水平，令發展商都會增加拍地或土王的出現。

樓市回溫是否有利民企內房的復蘇？林鎮鴻認為「民企要返嚟仲要多啲時間」，因為現時土地市場及地產開發對資金的要求門檻更高，「以往一元的資金能推動三倍槓桿，亦一蚊可以變三蚊貨值，但現時即使在上海等地，一蚊亦只能變出一點五或六的貨值。」

而且目前市場主要在一線城市，拍地門檻更高，要求資金不能以借貸取得，只能以自有資本金，或境外發債，但即使無違約的民企亦無能力發債。若要見到民企重回市場，相信要等他們能有龐大的自有資本金，或能公開市場發債。

不過林鎮鴻指，投資者對內房的興趣增加，近期一場投資會議的參加人數比預期高，相關報告的點擊率都增加，認為投資者都有興趣「換貨」，不再是傳統的民企，目標是一些地方的國企。

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