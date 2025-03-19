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煤氣核心利潤升5%至59.55億元  末期息0.23元 按年持平

中華煤氣（0003）公布2024年度全年業績，業務核心利潤按年上升5%至59.55億元。計入非經營性損益後，物業重估前的股東應佔溢利為56.68億元， 按許上升2%；計入物業重估後，股東應佔溢利為57.12億元，按年減少5.89%。每股派末期息0.23元，按年持平。

該集團指，旗下港華智慧能源（1083）的可再生能源業務利潤上升5倍，連同城市燃氣業務，核心利潤大幅增長34.5%達16.01億元。香港燃氣業務經歷2024年是有記錄以來全球最熱的一年，市民北上消費熱潮持續，均影響住宅用氣，但工商業用氣受惠於航空及酒店業復蘇而維持增長，整體售氣量增長0.1%。香港售氣共達271.59億焦耳，微增0.13%。香港客戶達203.7萬名，按年增加1.7萬名。

內地城市燃氣業務方面，雖然受地緣政治及環球經濟影響，但受惠於國家 大力發展高新技術產業及城鎮化率上升，燃氣銷售量增長5%至364億立方米。居民天然氣順價方面，平均價差增加0.05元人民幣，達到每立方米0.52元人民幣。

在綠色能源方面，在建的馬來西亞SAF廠房將於今年第三季度投產， 新增產能達每年30萬噸。與佛燃能源集團合作的綠色甲醇新廠將在今年中動工，預計2028年首期產能達20萬噸。展望新的一年，該集團 將大力推進「燃氣+」業務，為工商客戶提供優質的綜合能源服務，同時積極發展生物質天然氣併網項目，以及天然氣管道摻入氫氣的商機。 

該集團又指，前集團主席於1983年至2019年任職期間，創下輝煌成就，在他卓越領導下，煤氣公司獲評選為「全球最佳燃氣公司」。該集團董事會將秉承李兆基所定下的方針，繼續發展集團，並認為他的辭世對集團的營運不會造成任何影響。 董事會對他的辭世表示最深切的哀悼。 

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