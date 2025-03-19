期內英國業務續提供最多溢利貢獻，年內多達39.81億元，按年增長31%；電能實業（0006）則提供溢利22.03億元，按年增長2%；澳洲業務則按年下降4%只提供溢利17.84億元；歐陸基建業務的溢利貢獻按年增長15%至6.07億元。受到Canadian Power貢獻減少拖累，加拿大業務溢利按年減少19%至5.24億元。新西蘭業務的溢利則按年增長10%至1.85億元。包括青洲英坭在內的中港基建業務則按年增長13%至1.32億元。

截至去年底，長建手持現金80億元，負債淨額對總資本淨額比率維持在7.8%。展望今年及將來，該集團對業務前景保持審慎樂觀。其與同屬長江集團之策略夥伴包括長江實業（1113）及電能實 業（0006），均擁有雄厚財務實力，正處於具優勢地位把握與時出現的增長機會。

主席李澤鉅強調，長江基建致力追求增長之同時，亦不忘審慎理財。他們一直在穩健與增長間力求平衡，他們於收購過程中亦不會抱有志在必得的心態。

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