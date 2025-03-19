渣打（2888）在香港第5間財富管理中心今日正式開幕，位於尖沙咀北京道1號，為尖沙咀區內第二間財富管理中心，將為本港、跨境及國際高端客戶提供銀行服務，協助客戶規劃個人化財富管理方案。渣打香港財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，計劃今年在中環開設第6間中心，每年計劃增設一間。
文偉成表示，2024年渣打高端客戶資產管理規模（AUM）按年有雙位數強勁增長。隨着客戶投資經驗更為豐富，他們對專業及個人化理財服務需要更為殷切。該行將引入更多配合傳承和財富增長的方案，提升數碼理財服務，照顧客戶不同階段的財富管理需要。
新財富管理中心佔地1.2萬平方呎，擁有180度維港海景及14間私人會議室，客戶可在高私隱度的專屬空間與渣打客戶經理進行財務規劃，享用渣打專屬特調普洱茶及精緻茶點。
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