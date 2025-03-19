moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打香港開設第5間財富管理中心 計劃每年增設1間

渣打（2888）在香港第5間財富管理中心今日正式開幕，位於尖沙咀北京道1號，為尖沙咀區內第二間財富管理中心，將為本港、跨境及國際高端客戶提供銀行服務，協助客戶規劃個人化財富管理方案。渣打香港財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，計劃今年在中環開設第6間中心，每年計劃增設一間。

文偉成表示，2024年渣打高端客戶資產管理規模（AUM）按年有雙位數強勁增長。隨着客戶投資經驗更為豐富，他們對專業及個人化理財服務需要更為殷切。該行將引入更多配合傳承和財富增長的方案，提升數碼理財服務，照顧客戶不同階段的財富管理需要。

新財富管理中心佔地1.2萬平方呎，擁有180度維港海景及14間私人會議室，客戶可在高私隱度的專屬空間與渣打客戶經理進行財務規劃，享用渣打專屬特調普洱茶及精緻茶點。

其他報道

新世界：創辦人鄭裕彤與李兆基生前為摯友 兩集團一直合作無間

煤氣核心利潤升5%至59.55億元  末期息0.23元 按年持平

眾安在綫全年純利跌85.2% 不派息

騰訊去年經調整盈利增41%末期息4.5元 今年最少回購800億元

全日沽空金額增12% 恒生中國企業增1.4倍 長和減72%

HashKey Capital: 已獲證監會發第一類牌照  擬年來推更多指數及主題基金

瑞銀林鎮鴻：內地樓市「市場化回暖」 釋積極訊號

恒指收市升30點 成交降 北水轉流入117億 長和倒升1.2%

金山科技擬在東莞設鎳鋅電池製造設施和研發中心

藍思科技據報計劃7月在港上市 集資15億美元

土耳其里拉急貶、股市跌停 總統競爭對手被捕令政治風險增大

許正宇：上市公司私有化退市未見上升趨勢

舒寳國際：受美關稅影響細 擬投資拓展東南亞市場

麥格里上調小米目標價

證監會：與金管局研究在港設立人民幣回購市場

滬深三大指數午後向下 滬指終止三連升

西門子擬在全球裁員6000人

甲骨文擬擔任安全角色並小量入股 以達成TIKTOK交易

英偉達公布「個人AI超級計算機」計劃 下半年推「Vera Rubin」

聯儲局明晨議息 市場料維持息口不變 今年減息降至兩次

小米擬擴大第二座電動車工廠規模

老虎國際去年入金額戶達109萬 香港總開戶人數增48%

安踏放榜後股價急挫逾7% 去年多賺52%末期息微增2.6%