電能實業（0006）公布2024年度業績，全年股東應佔溢利按年增長2%至61.19億元；每股派末期息2.04元，按年持平。集團表示，年內他們完成多個收購項目，進一步強化集團的業務組合，並帶來即時現金流和穩定收入。主席甄達安表示，他們繼續在全球投資滿足集團要求的新業務，特別是於監管完善的成熟能源市場之優質資產，亦會優先考慮符合可持續發展目標的項目。基於彼此價值理念和策略一致，集團將考慮繼續與長江基建（1038）及長江實業（1113）合作進行收購。
電能指，英國業務去年貢獻溢利貢獻達31.99億元，按年增長14.49%；澳洲業務期內貢獻溢利14.03億元，按年微減2.09%；港燈（2638）則貢獻10.38億元溢利，按年減少1.42%；包括加拿大業務在內的其他地區業務，溢利貢獻有8.97億元，按年減少12.05%。集團的負債淨額對總資本淨額比率為44%，手持現金27.33億元，按年減少14.68億元。
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