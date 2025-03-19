調查顯示，受訪者對薪酬預期降低，今年有74%的人預期2025年會獲得加薪，相對而去年為78%。另外，員工轉職呈下降趨勢，14%的受訪者在2024年轉職，2023年和2022年轉職的比例分別為15%和23%。同時，員工越來越追求穩定性，39%的受訪者視「工作穩定性」為轉換新工作時，除金錢以外的最重要考慮因素，相對2024年為31%。

另外，報告指大灣區擁有大量合資格專業人員，今年51%的首席級與人力資源受訪者表示曾從內地招聘人才，28%的受訪者曾從海外招聘。65%的受訪者表示，所在機構在香港以外的其他大灣區城市已經設有業務，或計劃三年內開展業務。

在2025年1月2日至14日期間進行，共有425名香港商界管理級和專業人員受訪，分享了他們對於香港及大灣區就業市場和職業發展機會的專業看法，受訪者來自各行各業，53%受訪者的任職機構總部設在香港；50%受訪者擔任領導層職位。

畢馬威中國稅務個人服務主管蕭維強表示，商業需求與勞動力結構不斷變化，以及科技不斷進步，是推動香港就業市場發展的主要因素。對機構而言，一方面是優化業務運營，另一方面是應對員工不斷變化的期望，他們需要完美平衡兩者，才能獲得長期成功。

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