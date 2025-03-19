長和（0001）擬向由貝萊德牽頭的財團出售包括巴拿馬運河港口業務惹來爭議。環時前總編輯胡錫進在微博撰文指，即使一般看來很正常的交易，只要是跨越了國家界線的，也可能會因為國家安全的原因而被取消，中國採取措施反對「實屬正常之舉」。
胡錫進在文中指出，雖然長和創辦人李嘉誠要賣給美方的港口不在中國境內，都是外國港口，但是美國要使用那些港口搞中國的圖謀已經非常明顯。「美國要利用港口對中國到岸船隻額外收費，打擊中國造船業和航運業，已經是公開對華威脅，它在巴拿馬運河阻撓中國商船通過更是非常現實的危險。」胡認為，中國採取防範措施，反對李嘉誠把相關港口賣給美方控制的投資公司，實屬正常之舉。
胡又指出，上述事件不能說是北京干預民營企業，或是逼企業承擔政治責任。「民營企業都不願意捲入地緣政治紛爭，希望在商言商，但是國際地緣政治是現實存在的，企業的經營活動要與國家安全利益相一致，這是舉世流行的法則，長江和記不能說受到了特殊的對待。」
胡錫進補充，長江和記拒絕向美國出售港口，可能會有麻煩，但不會是不可承受。他解釋，「那些港口都不在美國境內，美國製造麻煩多數只能是間接的、變相的，而且沒那麼容易實施。如果美國不顧國際法，對長江和記直接動粗，中國政府一定會出手報復。」
胡錫進呼籲長江和記首先需要冷靜，而與中國國家利益相協調，這是政治和商業清醒都必不可少的關鍵項。「優先迎合美國國家利益，與中國國家利益衝突，這肯定不是長江和記處在風暴眼中的睿智選擇。」
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