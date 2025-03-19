嘉里建設（0683）首席財務官鄭慧善在業績會上表示，今年集團將專注於減少負債及維持穩定股息，目標朝著30%負債率。截至2024年末集團負債率升7.4個百分點至41.5%，則主要受支付上海黃浦項目最後土地款項後債務總額增加30%影響。
鄭慧善指出，今年集團中港賣樓皆多，香港包括繼續賣緹外、海盈山、揚海等，內地亦有上海金陵華庭，皆會帶來好多現金流，是減債資金的來源。
而作為內地銷售重心的金陵華庭將於三月底錄得合約銷售，第二批單位亦計劃於今年第四季推出，另有深圳前海公寓、武漢江城府等都會推售，在二三線城市亦會努力推盤。而內地將有杭州投資物業落成，亦有上海黃埔項目等，將增加經常性收入來源。
集團董事及香港區總經理湯耀宗指出，香港樓市受到政府撤辣、外圍減息周期、專才政策等利好，刺激需求，樓市在去年有較顯著的回穩，樓市成交亦由以往一萬出頭，跳升至去年一萬六千宗水平，認為市場已跳出谷底，對「今年樓市非常樂觀，會按自己節奏推盤，拎預售等在合適時間推盤」。
至於會否在中港投地，集團指在港一直都密切關注，每一塊地皮都會積極研究，政府招標的土地亦都有參與投標。至於北部都會區作為未來香港重要策略性發展，將引入重點產業如創新科技、現代物流、高端專業服務等，及有鐵路舖排，集團認為北都充滿機遇，會留意該區土地出讓計劃有無投資機會。不過集團強調，集團發展豪宅方面較有實力，如果投資北都，亦會主力搵切合公司所長及定位的投資。內地則一直有留意不同項目，暫時未有合適項目。
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