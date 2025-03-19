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正榮地產料去年核心虧損擴大至最多35億人幣 正榮服務估去年蝕不逾3億

正榮系發盈警，正榮地產（6158）公布，預計2024年虧損約60億元至70億元人民幣（下同），較2023年虧損約84.68億元收窄﹔2024年核心虧損約25億元至35億元，較2023年核心虧損約17.58億元擴大。

集團指，虧損主要源於2024年度，隨著內地房地產行業整體需求下滑，造成項目售價及毛利下降以及開發中物業、持作出售已竣工物業及其他資產相關減值撥備；未資本化的融資利息增加；及投資物業公平值下降。

集團指，預期虧損將會減少，主要由於對比2023年度，2024年度毛利增加及減值撥備虧損減少。

正榮服務方面，預期2024年度虧損將不超過3億元，較2023年度虧損8100萬元擴大。

集團指，預期業績轉差主要由於商譽減值不低於2億元，乃由於激烈的市場競爭，集團過往年度收購的若干附屬公司的部分合約無法續簽。因此導致該等附屬公司的收入及利潤減少，從而使該等附屬公司的商譽賬面值減少；以及受中國房地產低迷影響，地產公司回款率下降，導致集團計提的應收賬款減值撥備不低於3000萬元等因素導致。

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