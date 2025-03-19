正榮系發盈警，正榮地產（6158）公布，預計2024年虧損約60億元至70億元人民幣（下同），較2023年虧損約84.68億元收窄﹔2024年核心虧損約25億元至35億元，較2023年核心虧損約17.58億元擴大。
集團指，虧損主要源於2024年度，隨著內地房地產行業整體需求下滑，造成項目售價及毛利下降以及開發中物業、持作出售已竣工物業及其他資產相關減值撥備；未資本化的融資利息增加；及投資物業公平值下降。
集團指，預期虧損將會減少，主要由於對比2023年度，2024年度毛利增加及減值撥備虧損減少。
正榮服務方面，預期2024年度虧損將不超過3億元，較2023年度虧損8100萬元擴大。
集團指，預期業績轉差主要由於商譽減值不低於2億元，乃由於激烈的市場競爭，集團過往年度收購的若干附屬公司的部分合約無法續簽。因此導致該等附屬公司的收入及利潤減少，從而使該等附屬公司的商譽賬面值減少；以及受中國房地產低迷影響，地產公司回款率下降，導致集團計提的應收賬款減值撥備不低於3000萬元等因素導致。
其他報道
長和賣港口︱ 胡錫進：中國採取措施反對實屬正常 籲長和冷靜 與國家利益協調
調查：大多數行業對整體員工人數預期呈跌 逾半公司去年有運用Gen AI
煤氣核心利潤升5%至59.55億元 末期息0.23元 按年持平
騰訊去年經調整盈利增41%末期息4.5元 今年最少回購800億元
HashKey Capital: 已獲證監會發第一類牌照 擬年來推更多指數及主題基金
恒指收市升30點 成交降 北水轉流入117億 長和倒升1.2%