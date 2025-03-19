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煤氣：怡斯萊符合上市條件但目前暫未有計劃  擬多方面回饋股東

市場較早前中傳出，中華煤氣（0003）旗下孵化的本地可再生燃料「獨角獸」公司怡斯萊（EcoCeres）擬到歐洲上市，該集團今午舉行業績發布會，執行董事陳英龍表示，怡斯萊今日已符合到各地上市的條件，可隨時啟動上市計劃，但是今日未有啟動的打算，原因是該業務仍然處於高速發展階段。他們會視乎在那個市場有利股東，亦符合煤氣的發展方向，便會到有關市場上市。

陳英龍指出，集團非常看好香港的航空業，隨著財政司司長陳茂波在可持續航空燃料（SAF）方面著墨發展，料香港可以作為航空樞紐及金融中心不變，亦不會被取代。集團在SAF方面的供應量足夠市場所需，並會在擴產方面保持彈性。隨著香港及歐洲在的SAF市場蓬勃發展，也可跟進在內地及新加坡等地增加生產設施。

該集團今年續停派紅股，常務董事黃維義表示，這要視乎業務是否穩定上升等因素而定，因此仍有機會派紅股。但是亦有股東認為派紅股時取得碎股，處理上有難度，因此認為分享現金派送會較好。集團會在利潤上升時，多方面回饋股東。

本港煤氣業務方面，黃維義稱，集團近年已每隔兩年申請加價，但是隨著地緣政治變得複雜，加上加徵關稅、供應鏈問題等影響，不會再講等兩年才加價，反而會留意成本。一旦成本颷升，他們便會面臨加價壓力，因此他們會審憤行事，並會和政府部門商討後再作決定。

煤氣的管理層續稱，集團在推動氫能應用方面不用增加生產設施，料今年底可以在港落實氫能的充電站及氫電池發電業務，甚至在堆填區運用沼氣生產綠氫，設立加氫站。其產出來的氫除了供應本港的公共巴士服務商外，亦和一往來內地及香港機場的旅遊巴士公司洽商合作，因應在橋樑另一端設加氫站等建議去洽商。在開發綠色甲醇業務方面，管理層指，該業務自去年始已經陸續有銷售訂單，和佛燃集團合作的綠色甲醇業務，正待政府審批及成立公司，料年中會正式開展及落地發展，預期在2027年投產。

至於集團旗下港華智慧能源（1083）的可再生能源業務盈利大增5倍，港華營運總裁－再生能源業務邱建杭稱，該業務去年通過外部合資，令發展資金得到保障，其除了繼續推動零碳智慧園區合作，亦會進一步運用人工智能，尋求輕資產發展。

隨著港華的延伸業務去年完成重組，伸業務營運總裁暨名氣家董事總經理楊軍表示，現時已可用同一平台，覆蓋4400萬名客戶，未來擬加強市場滲透率，提升效率，冀到2030年時延伸業務律營收較目前倍增至80億元。

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