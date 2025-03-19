香港保薦人主管協會（下稱協會）就最新港交所（0388）新股定價的諮詢文件作回應，協會表示不同意諮詢提出要求，發行人採用機制A（強制規定公開發售部分最少佔5%，強制回撥後不多於20%），以及機制B（最少10%給予公開發售部分，不設回撥）。協會建議，不要取代現行有效運作逾20年的回撥制度，並對基石投資認購股份設定上限。
港交所諮詢文件提出，允許新股上調定價不多於10%。協會表示，建議強制披露修訂後的價格範圍，並向散戶提供至少24小時冷靜期重新評估認購。協會解釋，若發行人於不延遲公開招股調高定價，或會引發投資者對公正性的質疑。
協會稱，諮詢建議將市值逾700億元的發行人，其公眾持股量門檻降至5%，協會表示有關做法或會不成比例地降低市場流動性，影響大型企業來港上市意欲。協會提議，採用10%的下限，而最低市值要求則提高至70億元，協會稱有助減輕市場對大型首次公開招股，可能減少交易量及價格發現的憂慮。
另外諮詢文件建議刪除每配售100萬元的證券，須由不少於三名人士持有，而每次配售的證券，至少須由100名人士持有的相關指引。協會表示，反對有關取消其要求，表示該規則能確保市場參與，對市場的完整性至關重要。協會提議，針對小型IPO，可考慮將門檻降至50名承配人。
其他報道
正榮地產料去年核心虧損擴大至最多35億人幣 正榮服務估去年蝕不逾3億
長和賣港口︱ 胡錫進：中國採取措施反對實屬正常 籲長和冷靜 與國家利益協調
調查：大多數行業對整體員工人數預期呈跌 逾半公司去年有運用Gen AI
煤氣核心利潤升5%至59.55億元 末期息0.23元 按年持平
騰訊去年經調整盈利增41%末期息4.5元 今年最少回購800億元
HashKey Capital: 已獲證監會發第一類牌照 擬年來推更多指數及主題基金
恒指收市升30點 成交降 北水轉流入117億 長和倒升1.2%