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香港保薦人主管協會倡不改現有新股回撥機制

香港保薦人主管協會（下稱協會）就最新港交所（0388）新股定價的諮詢文件作回應，協會表示不同意諮詢提出要求，發行人採用機制A（強制規定公開發售部分最少佔5%，強制回撥後不多於20%），以及機制B（最少10%給予公開發售部分，不設回撥）。協會建議，不要取代現行有效運作逾20年的回撥制度，並對基石投資認購股份設定上限。

港交所諮詢文件提出，允許新股上調定價不多於10%。協會表示，建議強制披露修訂後的價格範圍，並向散戶提供至少24小時冷靜期重新評估認購。協會解釋，若發行人於不延遲公開招股調高定價，或會引發投資者對公正性的質疑。

協會稱，諮詢建議將市值逾700億元的發行人，其公眾持股量門檻降至5%，協會表示有關做法或會不成比例地降低市場流動性，影響大型企業來港上市意欲。協會提議，採用10%的下限，而最低市值要求則提高至70億元，協會稱有助減輕市場對大型首次公開招股，可能減少交易量及價格發現的憂慮。

另外諮詢文件建議刪除每配售100萬元的證券，須由不少於三名人士持有，而每次配售的證券，至少須由100名人士持有的相關指引。協會表示，反對有關取消其要求，表示該規則能確保市場參與，對市場的完整性至關重要。協會提議，針對小型IPO，可考慮將門檻降至50名承配人。

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