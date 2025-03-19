moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

耐世特汽車去年多賺68% 末期息0.0087美元

耐世特（1316）公布2024年業績，收入42.76億美元，按年升1.65%。純利6171.9萬美元，按年增長68.05%。每股盈利0.025美元，末期息每股0.0087美元，按年大增1.9倍。公告指，盈利能力提高主要受效率提升及成本下降、產量的影響及2023年供應商中斷事件的消除所帶動，惟部分被不利的質保（召回）及外幣兌換所抵銷。

耐世特今日收報5.5元，升0.18%。

期內經調整EBITDA為4.24億美元，按年升22.5%。毛利錄得4.49億美元，按年增加21.7%；毛利率為10.5%，按年增加1.7個百分點，主要由於製造及材料成本的改善。

截至去年底，耐世特共有77個新客戶項目投產，包括亞太區52個項目；歐洲、中東、非洲及南美洲7個項目及北美洲18個項目。於上述77個客戶項目中，68個為集團新或新獲取業務，45個為EV項目。

其他報道

香港保薦人主管協會倡不改現有新股回撥機制

煤氣：怡斯萊符合上市條件但目前暫未有計劃  擬多方面回饋股東

平保去年新業務價值增29% 末期息多派8%至1.62元人幣

正榮地產料去年核心虧損擴大至最多35億人幣 正榮服務估去年蝕不逾3億

嘉里建設今年專注減債及穩派息 料港樓市已走出谷底

長和賣港口︱ 胡錫進：中國採取措施反對實屬正常 籲長和冷靜 與國家利益協調

調查：大多數行業對整體員工人數預期呈跌 逾半公司去年有運用Gen AI

凱銀國際香港前CEO王勇被證監會釘牌14個月

港交所：3月21日起接受中國國債作為衍生品交易抵押品

電能實業全年多賺2%至61億元  末期息2.04元按年持平

渣打香港開設第5間財富管理中心 計劃每年增設1間

長建全年多賺1% 遜預期 末期息增至1.86元

新世界：創辦人鄭裕彤與李兆基生前為摯友 兩集團一直合作無間

煤氣核心利潤升5%至59.55億元  末期息0.23元 按年持平

眾安在綫全年純利跌85.2% 不派息

騰訊去年經調整盈利增41%末期息4.5元 今年最少回購800億元

全日沽空金額增12% 恒生中國企業增1.4倍 長和減72%

HashKey Capital: 已獲證監會發第一類牌照  擬年來推更多指數及主題基金

瑞銀林鎮鴻：內地樓市「市場化回暖」 釋積極訊號

恒指收市升30點 成交降 北水轉流入117億 長和倒升1.2%

金山科技擬在東莞設鎳鋅電池製造設施和研發中心

藍思科技據報計劃7月在港上市 集資15億美元