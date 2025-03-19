耐世特（1316）公布2024年業績，收入42.76億美元，按年升1.65%。純利6171.9萬美元，按年增長68.05%。每股盈利0.025美元，末期息每股0.0087美元，按年大增1.9倍。公告指，盈利能力提高主要受效率提升及成本下降、產量的影響及2023年供應商中斷事件的消除所帶動，惟部分被不利的質保（召回）及外幣兌換所抵銷。
期內經調整EBITDA為4.24億美元，按年升22.5%。毛利錄得4.49億美元，按年增加21.7%；毛利率為10.5%，按年增加1.7個百分點，主要由於製造及材料成本的改善。
截至去年底，耐世特共有77個新客戶項目投產，包括亞太區52個項目；歐洲、中東、非洲及南美洲7個項目及北美洲18個項目。於上述77個客戶項目中，68個為集團新或新獲取業務，45個為EV項目。
其他報道
正榮地產料去年核心虧損擴大至最多35億人幣 正榮服務估去年蝕不逾3億
長和賣港口︱ 胡錫進：中國採取措施反對實屬正常 籲長和冷靜 與國家利益協調
調查：大多數行業對整體員工人數預期呈跌 逾半公司去年有運用Gen AI
煤氣核心利潤升5%至59.55億元 末期息0.23元 按年持平
騰訊去年經調整盈利增41%末期息4.5元 今年最少回購800億元
HashKey Capital: 已獲證監會發第一類牌照 擬年來推更多指數及主題基金
恒指收市升30點 成交降 北水轉流入117億 長和倒升1.2%