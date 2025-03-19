相關報道：騰訊去年經調整盈利增41%末期息4.5元 今年最少回購800億元

主席馬化騰表示，十分敬佩及非常尊重DeepSeek創辦人梁文鋒，指對方公開DeepSeek為市場帶來獨立、開源、自由的產品，讓多個模型公司受益，十分偉大，而騰訊旗下「元寶」（Yuanbao AI）目前同時支持自家的混元大模型及DeepSeek，採用「雙核技術」模式，就像騰訊遊戲自研及代理模式並行，最終目標仍是以用戶發展為依歸。他又強調，騰訊是希望成為所有機器人廠商的合作伙伴，而不是取而代之做硬件。

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