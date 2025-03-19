內地科技巨擘就人工智能（AI）的投資部署成市場焦點，騰訊（0700）去年第四季資本開支急增近3.9倍，當中AI項目發展所涉及的資本開支高達390億元（人民幣、下同），總裁劉熾平表明今年將繼續加大AI投入，強調有能力平衡AI投資及股東回報，預計全年資本開支佔收入比重為低雙位數，但回購的金額目標則由去年的最少1000億港元縮至最少800億港元。
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主席馬化騰表示，十分敬佩及非常尊重DeepSeek創辦人梁文鋒，指對方公開DeepSeek為市場帶來獨立、開源、自由的產品，讓多個模型公司受益，十分偉大，而騰訊旗下「元寶」（Yuanbao AI）目前同時支持自家的混元大模型及DeepSeek，採用「雙核技術」模式，就像騰訊遊戲自研及代理模式並行，最終目標仍是以用戶發展為依歸。他又強調，騰訊是希望成為所有機器人廠商的合作伙伴，而不是取而代之做硬件。
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