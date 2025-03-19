澳門賭場渡假村開設不同的路線巴士接送往返主要口岸及旅遊目的地，該等巴士俗稱「發財巴」，雖然面對輕軌接通路氹金光大道，但是根據澳門交通事務局最新統計，去年全年「發財巴」路線多達65條，當中兩條為聯運路線，加總按年增加6條線路，全年載客5297.98萬人次。
澳門博彩企業營運並穿梭各大酒店渡假村的「發財巴」，去年全年總發車班次達307.37萬次。巴士數目則按年增加81輛，達到376輛。相比澳門同期兩間巴士公司澳門巴士及新福利則共經營86條路線，共1007輛巴士，載客2.27億人次。至於環繞媽閣至氹仔碼頭的輕軌，去年全年則載客17.61萬人次，未直接與「發財巴」構成競爭。
其他報道
騰訊今年續加大AI投入 馬化騰：十分敬佩DeepSeek創辦人梁文鋒
正榮地產料去年核心虧損擴大至最多35億人幣 正榮服務估去年蝕不逾3億
長和賣港口︱ 胡錫進：中國採取措施反對實屬正常 籲長和冷靜 與國家利益協調
調查：大多數行業對整體員工人數預期呈跌 逾半公司去年有運用Gen AI
煤氣核心利潤升5%至59.55億元 末期息0.23元 按年持平
騰訊去年經調整盈利增41%末期息4.5元 今年最少回購800億元
HashKey Capital: 已獲證監會發第一類牌照 擬年來推更多指數及主題基金