澳門博彩企業營運並穿梭各大酒店渡假村的「發財巴」，去年全年總發車班次達307.37萬次。巴士數目則按年增加81輛，達到376輛。相比澳門同期兩間巴士公司澳門巴士及新福利則共經營86條路線，共1007輛巴士，載客2.27億人次。至於環繞媽閣至氹仔碼頭的輕軌，去年全年則載客17.61萬人次，未直接與「發財巴」構成競爭。

其他報道

騰訊今年續加大AI投入 馬化騰：十分敬佩DeepSeek創辦人梁文鋒

耐世特汽車去年多賺68% 末期息0.0087美元

香港保薦人主管協會倡不改現有新股回撥機制

煤氣：怡斯萊符合上市條件但目前暫未有計劃 擬多方面回饋股東

平保去年新業務價值增29% 末期息多派8%至1.62元人幣

正榮地產料去年核心虧損擴大至最多35億人幣 正榮服務估去年蝕不逾3億

嘉里建設今年專注減債及穩派息 料港樓市已走出谷底

長和賣港口︱ 胡錫進：中國採取措施反對實屬正常 籲長和冷靜 與國家利益協調

調查：大多數行業對整體員工人數預期呈跌 逾半公司去年有運用Gen AI

凱銀國際香港前CEO王勇被證監會釘牌14個月

港交所：3月21日起接受中國國債作為衍生品交易抵押品

電能實業全年多賺2%至61億元 末期息2.04元按年持平

渣打香港開設第5間財富管理中心 計劃每年增設1間

長建全年多賺1% 遜預期 末期息增至1.86元

新世界：創辦人鄭裕彤與李兆基生前為摯友 兩集團一直合作無間

煤氣核心利潤升5%至59.55億元 末期息0.23元 按年持平

眾安在綫全年純利跌85.2% 不派息

騰訊去年經調整盈利增41%末期息4.5元 今年最少回購800億元

全日沽空金額增12% 恒生中國企業增1.4倍 長和減72%

HashKey Capital: 已獲證監會發第一類牌照 擬年來推更多指數及主題基金

瑞銀林鎮鴻：內地樓市「市場化回暖」 釋積極訊號

恒指收市升30點 成交降 北水轉流入117億 長和倒升1.2%