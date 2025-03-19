年內連同日本武田在海外銷售，該集團在腫瘤產品的總市場銷售額增長134%至5.01億美元，另達成協議以6.08億美元出售合資企業上海和黃藥業的部分股權。出售上海和黃藥業所得款項，再加上產品全球商業化帶來的持續利潤，該集團指，這得以加速推進這一差異化的新技術平台的發展。

首席執行官兼首席科學官蘇慰國表示，接下來他們將把注意力投入到進一步的增長，並通過他們的ATTC平台孕育和黃醫藥的下一波創新藥物。該集團的研發開支按年減少30%至2.121億美元，主要是由於中國境外團隊重組，而美國及歐洲的臨床及監管費用減少至3450萬美元所致。

該集團過往在同系公司港燈（2638）發布全年業績前公布業績，今日為該集團為歷來首次改到和長江基建（1038）及電能實業（0006）公布全年業績同日發布業績。

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