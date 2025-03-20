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美聯儲預期今年減息兩次 4月起放慢「縮表」步伐

美聯儲凌晨公布議息聲明，一如預期宣布利率按兵不動，將聯邦基金利率目標區間維持在介乎4.25厘至4.5厘不變，另宣布4月起放慢「縮表」，將每月减持的美國國債上限，由250億美元下調至50億美元，並將每月减持按揭抵押債券（MBS）的規模，維持在350億美元。

最新公布的利率點陣圖顯示，美聯儲官員將今年至後年的利率中位數預測維持不變。今年底前利率中位數維持在3.9厘，而明年底前的利率中位數維持在3.4厘，意味今、明兩年的減息次數，維持在兩次。

2027年底前的利率中位數預測維持在3.1厘，而長遠利率中位數預測維持在3厘。

2025年的整體個人消費支出（PCE）物價指數增長，預期為2.7%，較12月預測高0.2個百分點。核心PCE物價指數預期為2.8%，較12月預測高0.3個百分點。至於今年GDP增長預測則由2.1%，大幅下調至1.7%。

最新議息聲明，删除對美聯儲實現目標的風險大致平衡的描述，並表示經濟前景的不確定「增加」。美聯儲重申，近期經濟指標顯示，經濟活動「繼續以穩固的步伐」擴張。就業市場狀況仍然「穩固」，而失業率穩定在較低水平。

美聯儲重申，若出現可能妨礙通脹及就業目標的風險，將準備適當調整貨幣政策。