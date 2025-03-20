鮑威爾表示，「通脹已經開始走高」，「我們認為這在一定程度上是對關稅的反應。今年在取得進一步進展方面可能會有延遲」。

鮑威爾表示，他的基準情境是任何關稅驅動的通脹上升都將是「暫時的」，但後來補充稱很難確鑿地說通脹有多少是由關稅造成，有多少是其他因素所致。

新的經濟預測顯示聯儲局官員下調對今年的經濟增長預測，同時上調通脹的預測。預期中值顯示官員預計今年減息50個基點，這對應減息兩次，每次25個基點。

鮑威爾表示，貨幣政策前景沒有改變，因為對經濟增長放緩和通脹上升的預測會相互抵消。

FOMC在利率聲明中表示，「圍繞經濟前景的不確定性增加」，聲明中刪除了「委員會判斷實現就業和通脹目標的風險大致平衡」這句話。鮑威爾在記者會上說刪除這一表述並非發出信號。

鮑威爾表示，經濟陷入衰退的可能性上升，但並不高。他特別指出市場信心等所謂的「軟數據」令人擔憂，但強調聯儲局關注的是硬數據。他不認同密歇根大學顯示長期通脹預期大幅上升的數據，稱其為「異常值」。

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