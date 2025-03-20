倒掛擴闊。金龍指數下跌，美股上升。聯儲局維持息率不變，下月起將大幅放慢縮表步伐，鮑威爾預測關稅對通脹影響只是暫時性，金融市場如釋重負，美股上升。

俄烏戰爭方面，澤連斯基同意停止與俄羅斯相互攻擊能源設施，特朗普稱和談已走上正軌。美國特使否認俄羅斯食言，稱對烏克蘭的無人機襲擊行動在普京下令前已經啟動。

個股方面，英偉達CEO黃仁勳表示，市場對DeepSeek只需更少晶片的擔憂完全錯誤，此類AI模型恰恰需要更多算力支持，短期內美國關稅不會對英偉達產生重大影響。

道瓊斯工業平均指數收漲383點，升幅0.93%，報41964點。標普500指數收漲60點，升幅1.08%，報5675點。納斯達克綜合指數收漲246點，或1.41%，報17750點。

波音升6.84%，報172.62美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻67點，而Amgen跌0.91%，報315.75元，拖低道指17點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報215.24元，升1.19%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報163.89元，升2%，亞馬遜(美：AMZN)收市報195.54元，升1.41%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報584.06元，升0.29%，英偉達(美：NVDA)收市報117.52元，升1.81%，微軟(美：MSFT)收市報387.82元，升1.12%，Tesla (美：TSLA)收市報235.86元，升4.68%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.2%，報555點。德國DAX指數收跌0.4%，報23288點；法國CAC 40指數漲0.71%，報8171點；英國富時100指數收漲0.02%，報8706點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.44%，報8352點。

美國2年期債息曾跌最多1.83%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.02%。低見3.966厘，是3月14日3.953厘後最低。收市報3.9723厘，是3月13日後收市新低，當日報3.9571厘。連跌2日，累計跌0.0719厘，對上一次連跌2日是2月24日。

美國10年期債息曾跌最多1.03%，是3月17日後最大跌幅，當日跌幅為1.29%。低見4.2389厘，是3月11日4.1505厘後最低。收市報4.2428厘，是3月10日後收市新低，當日報4.2131厘。連跌3日，累計跌0.0693厘，對上一次連跌3日是2月21日。

美2年期10年期債息差曾高見27.755點，是3月17日28.997點後最高。收市報26.224點，是3月14日後收市新高，當日報29.295點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴至6.628基點，是3月11日13.808基點後最闊。收市報6.178基點，是3月10日後收市新低，當日報7.545基點。連續3日擴闊，累計7.704基點，對上一次連續3日是2月21日。

金龍指數曾跌最多1.41%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.53%。低見8271.27點，是3月17日8092.35點後最低。收市報8352.32點，是3月14日後收市新低，當日報8078.74點。連跌2日，累計跌51.88點，對上一次連跌2日是3月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月18日。

道指曾升最多1.44%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為1.75%。高見42178.41點，是3月10日42541.36點後最高。收市報41964.63點，是3月7日後收市新高，當日報42801.72點。

標指曾升最多1.79%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.24%。高見5715.33點，是3月7日5783.01點後最高。收市報5675.29點，是3月7日後收市新高，當日報5770.2點。

納指曾升最多2.36%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.72%。高見17917.54點，是3月17日17925.94點後最高。收市報17750.79點，是3月17日後收市新高，當日報17808.66點。

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