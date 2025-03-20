個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.14%，折合報540.74元；阿里巴巴（9988）升0.32%，折合報139.09元；美團（3690）跌0.13%，折合報173.97元；匯控（0005）升0.28%，折合報91.45元；建行（0939）升0.78%，折合報6.94元。

道期現升0.159%；標期現升0.27%；納期現升0.34%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升0.13%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.78%。

VIX指數隔晚跌8.29%或1.8點，報19.9點。

紐油現升0.22%或0.15美元，報67.31美元；布油現升0.21%或0.15美元，報70.93美元；金價現升0.2%或6.1美元，報3053.89美元；LME 銅期貨隔晚升0.83%或83美元，報9987.5美元。比特幣現升1.65%或1412.5美元，報86790.35美元；美國10年期債息現跌0.94%或0.0403厘，報4.2428厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括中移動（0941）、瑞聲（2018）、長和（0001）、長實集團（1113）、吉利（0175）、恒地（0012）、恒基發展（0097）、中生製藥（1177）、灣區發展（0737）、寶尊電商－Ｗ（9991）、交銀國際（3329）、華潤電力（0836）、高偉電子（1415）、晶苑國際（2232）、英皇鐘錶珠寶（0887）、華住集團－Ｓ（1179）、美高梅中國（2282）、同程旅行（0780）、途虎－Ｗ（9690）等。

ESR（1821）發盈警 料全年轉蝕7.30億美元。

和黃醫藥（0013）去年賺3772萬美元，不派息。

騰訊（0700）去年經調整盈利增41%末期息4.5元，今年最少回購800億元。騰訊今年續加大AI投入，馬化騰：十分敬佩DeepSeek創辦人梁文鋒。

耐世特汽車（1316）去年多賺68%，末期息0.0087美元。

國泰（0293）品味推出以退役飛機及機艙部件再造坐墊和托盤。

煤氣（0003）：怡斯萊符合上市條件但目前暫未有計劃， 擬多方面回饋股東。

平保（2318）去年新業務價值增29%，末期息多派8%至1.62元人幣。

正榮地產（6158）料去年核心虧損擴大至最多35億人幣，正榮服務估去年蝕不逾3億。

嘉里建設（0683）今年專注減債及穩派息，料港樓市已走出谷底。

長和（0001）賣港口︱，胡錫進：中國採取措施反對實屬正常，籲長和冷靜，與國家利益協調。

港交所（0388）：3月21日起接受中國國債作為衍生品交易抵押品。

電能實業（0006）全年多賺2%至61億元， 末期息2.04元按年持平。

渣打（2888）香港開設第5間財富管理中心，計劃每年增設1間。

長建（1038）全年多賺1%，遜預期，末期息增至1.86元。

新世界（0017）：創辦人鄭裕彤與李兆基生前為摯友，兩集團一直合作無間。

煤氣（0003）核心利潤升5%至59.55億元， 末期息0.23元，按年持平。

眾安在綫（6060）全年純利跌85.2%，不派息。

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