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保誠全年多賺34% 派息0.1629美元 新業務利潤遜預期

保誠（2378）公布，全年多賺34.3%，至22.85億美元，新業務利潤30.8億美元，低過預期的31.8億美元，按年跌1.5%(按實質匯率)或升11%(按固定匯率基準的變動（僅就新業務利潤而言，未計利率及其他經濟變動）)。派息0.1629美元，上年同期0.1421美元。

調整後營業利潤31.3億美元，按年增8.3%，多過預期的30億美元；年度保費等值62.0億美元，按年增5.5%，低過預期63.3億美元。

公司指，預計新業務利潤、基於經調整經營溢利的每股基本盈利，以及有效保險及資產管理業務產生的經營自由盈餘於2025年將各自增長超過10%（均以固定匯率基準計算）。基於上述預測，預計每股股息將至少增加10%，符合股息指引。有信心實現2027年的財務及策略目標，並為股東和其他持份者創造可持續價值。

期內，公司指在22個壽險市場中的18個錄得新業務利潤增長。代理渠道於2024年錄得新業務利潤19億美元，與2023年的表現持平。於2024年下半年度，代理的新業務利潤較去年同期增長4%，而上半年度跌5%，原因是香港於2023年恢復通關，該年度表現強勁。

銀行保險新業務利潤於2024年增加31%，達至8.72億美元，得益於銷售增長及正面產品組合效應，健康及保障產品於年度保費等值銷售額中的佔比有所提高。該增加主要由香港、新加坡及台灣帶動。

香港方面，健康及保障業務所佔比例增加，帶動2024年銷售動能加速以及利潤率提升，新業務利潤增長15%。相信本地客戶及中國內地旅客需求的驅動因素仍會延續。

中國內地的宏觀經濟環境，尤其是長期國債收益率大幅下降，於2024年對中國內地壽險行業構成主要挑戰。預計這種情況於2025年仍會持續。儘管如此，中國內地合營企業的新業務利潤仍錄得7%的增長。繼續優先關注高質素及可持續增長，並積極調整產品組合及降低資產負債表風險，以助實現該策略。

瀚亞管理及諮詢基金增加9%（按實質匯率基準）至2,580億美元，反映來自外部零售客戶及壽險業務的大量正流入，以及正面市場變動。這些變動將該期間的第三方機構流出及負面匯兌影響抵銷有餘。

有效保險及資產管理業務產生的經營自由盈餘為26.42億美元（2023年：27.40億美元）。繼續投資於策略支柱，此前公佈的10億美元投資計劃至今已合共投入3億美元。展望未來，來自新業務的貢獻增加、新業務現金流量狀況的持續改善，以及為管理經營經驗差的減少而採取的措施（包括效率提升及重新定價），將推進達成2027年財務目標的進程。

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