恒指今早低開17點或0.08%，報24753點，大市成交金額54億元；國指今早低開5點或0.06%，報9158點。恒生科技指數開市報6031點，跌0.16%。上升股份比例為9.67%，下跌為5.36%，無升跌為84.95%。
藍籌23隻升，41隻下跌，19隻無升跌。比亞迪（1211）升2.16%，報426元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌2.42%，報96.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，14隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報92.35元，升3.13%；跌幅最大的是百度（9888）開市報96.8元，跌2.42%。
恒指續高於10天線(24123.03點)。科指續高於10天線(5941.51點)。
保誠（2378）全年多賺34% 派息0.1629美元 新業務利潤遜預期開市報78元，升0.19%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）開市報84.4元，跌0.35%。
瑞聲（2018）開市報53.85元，無升跌。
長和（0001）開市報45.5元，跌0.66%。
長實集團（1113）開市報34.1元，跌0.58%。
吉利（0175）開市報18.18元，升1.11%。
恒地（0012）開市報23元，跌0.86%。
恒基發展（0097）無成交，報0.151元。
中生製藥（1177）開市報3.65元，升0.27%。
灣區發展（0737）開市報1.9元，升1.06%。
寶尊電商－Ｗ（9991）無成交，報8.84元。
交銀國際（3329）無成交，報0.335元。
華潤電力（0836）開市報19.1元，升0.21%。
高偉電子（1415）開市報31.3元，升1.29%。
晶苑國際（2232）無成交，報5.51元。
英皇鐘錶珠寶（0887）開市報0.196元，無升跌。
華住集團－Ｓ（1179）開市報30元，跌0.33%。
美高梅中國（2282）開市報11.16元，無升跌。
同程旅行（0780）開市報19.12元，跌1.34%。
途虎－Ｗ（9690）開市報18.18元，升0.11%。
ESR（1821）發盈警 料全年轉蝕7.30億美元。開市報12.46元，跌0.16%。
和黃醫藥（0013）去年賺3772萬美元，不派息。開市報24.8元，升3.77%。
騰訊（0700）去年經調整盈利增41%末期息4.5元，今年最少回購800億元。騰訊今年續加大AI投入，馬化騰：十分敬佩DeepSeek創辦人梁文鋒。開市報540.5元，升0.09%。
耐世特汽車（1316）去年多賺68%，末期息0.0087美元。開市報5.69元，升3.45%。
國泰（0293）品味推出以退役飛機及機艙部件再造坐墊和托盤。開市報10.6元，無升跌。
煤氣（0003）：怡斯萊符合上市條件但目前暫未有計劃， 擬多方面回饋股東。開市報6.52元，跌1.06%。
平保（2318）去年新業務價值增29%，末期息多派8%至1.62元人幣。開市報51.3元，跌1.16%。
正榮地產（6158）料去年核心虧損擴大至最多35億人幣，正榮服務估去年蝕不逾3億。無成交，報0.05元。
嘉里建設（0683）今年專注減債及穩派息，料港樓市已走出谷底。開市報18.5元，跌1.28%。
長和（0001）賣港口︱，胡錫進：中國採取措施反對實屬正常，籲長和冷靜，與國家利益協調。開市報45.5元，跌0.66%。
港交所（0388）：3月21日起接受中國國債作為衍生品交易抵押品。開市報377.2元，升0.59%。
電能實業（0006）全年多賺2%至61億元， 末期息2.04元按年持平。開市報49.7元，跌0.1%。
渣打（2888）香港開設第5間財富管理中心，計劃每年增設1間。開市報120.9元，無升跌。
長建（1038）全年多賺1%，遜預期，末期息增至1.86元。開市報50.1元，跌1.18%。
新世界（0017）：創辦人鄭裕彤與李兆基生前為摯友，兩集團一直合作無間。開市報5.9元，無升跌。
煤氣（0003）核心利潤升5%至59.55億元， 末期息0.23元，按年持平。開市報6.52元，跌1.06%。
眾安在綫（6060）全年純利跌85.2%，不派息。開市報13.98元，升1.16%。
破頂股包括，萬國黃金集團（3939）創上市新高，見17.78元，開市報17.78元，升3.01%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見14.81元，開市報14.81元，升0.61%；中華汽車（0026）創52周高，見60元，開市報60元，升0.33%；中國東方教育（0667）創52周高，見4.41元，開市報4.41元，無升跌；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見8.08元，開市報8.08元，升0.62%；承達集團（1568）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，升13.21%；偉能集團（1608）創52周高，見0.44元，開市報0.44元，升3.53%；歌禮製藥－Ｂ（1672）創52周高，見8.58元，開市報8.58元，升0.23%；重慶銀行（1963）創52周高，見6.63元，開市報6.63元，升0.61%；民生銀行（1988）創52周高，見3.97元，開市報3.97元，無升跌；歸創通橋－Ｂ（2190）創52周高，見16.9元，開市報16.9元，升2.3%；和譽－Ｂ（2256）創52周高，見8.2元，開市報8.2元，升1.86%；中國龍工（3339）創52周高，見1.91元，開市報1.91元，升0.53%；阜博集團（3738）創52周高，見4.66元，開市報4.66元，升2.42%。
破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見426元，開市報426元，升2.16%。
創上市新低，包括中手游（0302）低見0.43元，開市報0.43元，跌14%。
異動股
上升異動股，包括，佳辰控股（1937）開市報0.46元，升13.58%；承達集團（1568）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，升13.21%；李氏大藥廠（0950）開市報1.47元，升8.89%；力圖控股（1008）開市報0.285元，升5.56%；一脈陽光（2522）開市報31.4元，升5.37%；長久股份（6959）開市報6.24元，升4.87%；德益控股（9900）開市報16.84元，升4.6%；賽晶科技（0580）開市報1.39元，升4.51%；華夏比特幣（3042）開市報10.66元，升4.41%；華夏以太幣（3046）開市報4.84元，升4.4%；嘉實比特幣（3439）開市報10.75元，升4.27%。
下跌異動股，包括，中手游（0302）創上市新低，見0.43元，開市報0.43元，跌14%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報30.1元，跌11.34%；新城悅（1755）開市報3.02元，跌9.85%；INTL GENIUS（0033）開市報2.36元，跌9.58%；羚邦集團（2230）開市報0.222元，跌4.31%；栢能集團（1263）開市報11.4元，跌4.2%；置富產業信託（0778）開市報4.24元，跌3.85%；永旺（0984）開市報0.375元，跌3.85%；粤海置地（0124）開市報0.275元，跌3.51%。
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