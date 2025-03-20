恒指今早低開17點或0.08%，報24753點，大市成交金額54億元；國指今早低開5點或0.06%，報9158點。恒生科技指數開市報6031點，跌0.16%。上升股份比例為9.67%，下跌為5.36%，無升跌為84.95%。