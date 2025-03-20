騰訊曾跌最多3.15%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.03%。低見523元，是3月17日522元後最低。現報524.5元，跌2.87%。連跌2日，累計跌16.5元，對上一次連跌2日是3月13日。

摩根士丹利表示，騰訊料能通過可持續的廣告增長、增量的企業客戶需求以及客戶端應用變現實現高回報的AI投資，同時仍致力於資本回報和利潤率提升。由於小程序和支付提供的數據優勢，騰訊的廣告增長可能比全球同行更持久。外部AI雲需求預計將被三大廠商逐步整合，進一步推動騰訊雲加速增長。預計騰訊2025年資本支出為940億元人民幣（佔收入的13%），與市場預期大致相同，主要用於GPU採購。預計2025年收入按年增長10%，非國際財務準則下的營業利潤增長16%。目標價上調至630元，重申「買入」評級。

花旗報告稱，騰訊去年第四季度總收入重回雙位數增長，主要歸因於線上廣告和國內遊戲收入的出色表現，以及更高利潤率收入和運營槓桿的快速增長。隨著GPU限制的緩解，騰訊額外資本支出可能更多用於支持外部客戶需求，從今年一季度起推動雲收入加速增長。維持「買入」評級，上調目標價至681元。

富瑞報告稱，整體來看，騰訊高質量增長與利潤率擴張趨勢依舊穩固。AI原生應用「元寶」取得成功，預計未來將推出更多應用。將目標價從550港元上調至646元。

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