moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

英偉達黃仁勳：市場理解完全不對 DeepSeek需要更多算力支持

彭博社報道，英偉達行政總裁黃仁勳表示，外界擔心DeekSeek的人工智能模型R1需要更少的晶片和更強大的伺服器，這種顧慮是錯誤的。

黃仁勳表示，「外界對R1的理解完全不對，其實這種模型對算力的需求要高得多」。

在分析師會議上，黃仁勳被問及客戶自己開發晶片（可能取代數據中心使用的英偉達AI加速器）的努力。比如谷歌等公司一直在與博通公司合作，開發自己的專用集成電路(ASIC)。但黃仁勳反駁說，許多ASIC雖然設計好了，但並不一定真的被用於數據中心。他表示，大客戶需要更好的晶片以便從基礎設施中獲得更多收入，不應該為了節約成品而採用更廉宜晶片。

黃仁勳稱，競爭對手的晶片和英偉達的Hopper晶片沒有可比性，而現在的Blackwell平台性能比前一代提高了39倍。

如果美國經濟陷入衰退，黃仁勳稱，企業將把投資轉向AI設備，因為這是他們的業務增長點。

黃仁勳說，關稅對進口的影響短期內應該較小，不會對英偉達構成重大衝擊，因為英偉達將繼續把最重要產品線的製造基地轉移到美國本土。英偉達已經在使用台積電在亞利桑那的生產設備，隨著台積電產能提高，英偉達會加大在美國的生產。

其他報道

匯豐據報就出售德國基金管理業務與BlackFin深入談判

加拿大安大略省教師退休金 計劃關閉香港辦事處

長江基建曾跌4.8% 跌穿牛熊線 去年純利增1%遜預期

金價創紀錄新高 高見3056美元

證監擬限新股孖展最高九成 避免券商過度借貸 萬億「凍資王」料成絕響

軟銀收購晶片設計公司Ampere 估值65億美元

騰訊獲大摩等上調目標價

滬深三大指數低開 人行進行2685億人幣逆回購 淨投放2326億人幣

恒指低開17點 科指跌0.16% 百度跌2% 比亞迪升2%再創新高

保誠全年多賺34% 派息0.1629美元 新業務利潤遜預期

港股ADR升17點 夜期低水52點 長和、恒地、中移、中生、吉利等業績

ESR發盈警 料全年轉蝕7.30億美元

美債息下降 美股上升 道指升383點 金龍指數下跌

鮑威爾：關稅驅動通脹上升屬「暫時」 不急於調整借貸成本

北水增持盈富 減持協鑫科技

美聯儲預期今年減息兩次 4月起放慢「縮表」步伐