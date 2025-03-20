黃仁勳表示，「外界對R1的理解完全不對，其實這種模型對算力的需求要高得多」。

在分析師會議上，黃仁勳被問及客戶自己開發晶片（可能取代數據中心使用的英偉達AI加速器）的努力。比如谷歌等公司一直在與博通公司合作，開發自己的專用集成電路(ASIC)。但黃仁勳反駁說，許多ASIC雖然設計好了，但並不一定真的被用於數據中心。他表示，大客戶需要更好的晶片以便從基礎設施中獲得更多收入，不應該為了節約成品而採用更廉宜晶片。

黃仁勳稱，競爭對手的晶片和英偉達的Hopper晶片沒有可比性，而現在的Blackwell平台性能比前一代提高了39倍。

如果美國經濟陷入衰退，黃仁勳稱，企業將把投資轉向AI設備，因為這是他們的業務增長點。

黃仁勳說，關稅對進口的影響短期內應該較小，不會對英偉達構成重大衝擊，因為英偉達將繼續把最重要產品線的製造基地轉移到美國本土。英偉達已經在使用台積電在亞利桑那的生產設備，隨著台積電產能提高，英偉達會加大在美國的生產。

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