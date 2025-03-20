今次會後發表的點陣圖（dot plot）顯示，美聯儲有可能於今年內再減息共50基點。然而，觀乎近期各種經濟數據的變化以及市場預期的波動，未來的減息步伐仍有較大變數，取決於美國通脹和就業數據的走勢，以及美國政府財政和經濟貿易政策對經濟活動的影響。

香港方面，金融及貨幣市場運作維持暢順，市場流動性平穩，港元匯率穩定。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動等。

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