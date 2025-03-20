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金管局：本港利率在可見一段時間內仍可能處於較高水平

美聯儲維持息率不變，符合市場預期，金管局維持基本利率4.75厘不變。金管局表示，本港利率於可見的一段時間內仍可能會處於較高水平，而美國未來減息的幅度和步伐存在頗大的不確定性，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應繼續小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

今次會後發表的點陣圖（dot plot）顯示，美聯儲有可能於今年內再減息共50基點。然而，觀乎近期各種經濟數據的變化以及市場預期的波動，未來的減息步伐仍有較大變數，取決於美國通脹和就業數據的走勢，以及美國政府財政和經濟貿易政策對經濟活動的影響。

香港方面，金融及貨幣市場運作維持暢順，市場流動性平穩，港元匯率穩定。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動等。

 

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