港元現報7.7704元升值3點子，曾貶值最多3點子，報7.771元，亦曾升值最多12點子，報7.7695元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升10.74點子至2.82202%，是3月12日後最高；1星期HIBOR升6.83點子至3.18941%，是3月13日後最高；2星期HIBOR升18.79點子至3.77369%，是3月11日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.56點子至3.9256%，是3月11日後最高；6個月期HIBOR升0.07點子至3.97512%，是3月13日後最高；12個月期HIBOR升0.69點子至4.06917%，是3月11日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減13.65億元，至總數19711.14億元，是3月5日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減15億元，至總數6040.45億元，是1月9日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.08億元，至總數132.44億元，是2024年12月2日後最低。收市總結餘為445.95億元，較再上一日減1.25億元，總結餘是2024年9月24日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增2.68億元，至總數13092.3億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減0.48億元，至總數12001.95億元，是3月17日後最低。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔4日後，再有變動，減1.25億元。

美匯美息

美元指數現報103.39貶值0.038點或0.04%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31937%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5362%，終止連續4日擴闊，利差是2025年3月13日後最窄，當日差距為-0.5192%。

對上一次終止連續4日擴闊，是2025年3月11日，當日利差報-0.412%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor升2.2點子至1.785%，是3月18日後最高；1星期Shibor跌7.8點子至1.778%，是3月14日後最低；2星期Shibor跌3.9點子至2.298%，是3月18日後最低；1個月期Shibor跌0.3點子至1.971%，是3月18日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.7點子至1.98%，是3月4日後最低；6個月期Shibor跌0.7點子至1.98%，是3月4日後最低；1年期Shibor跌0.1點子至1.989%，是3月7日後最低。

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