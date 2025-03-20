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特朗普：聯儲局應減息

美國總統特朗普在Truth Social發文指出，隨著美國關稅開始逐漸影響經濟之際，聯儲局減息會好得多。「要做對的事。4月2日是美國的解放日！！！」

特朗普政府準備在4月2日宣布新一輪關稅，具體範圍尚不清楚。特朗普承諾至少會對一些國家徵收所謂的「對等」關稅，儘管他的政府尚未具體說明是哪些國家，以及稅率是多少。

彭博社報道指，特朗普多次向聯儲局發出混雜的訊息——有時呼籲減息，有時又不願干預。周三稍早，特朗普的國家經濟顧問Kevin Hassett向記者強調，總統和白宮官員「非常尊重聯儲局的獨立性」。即便如此，他還是向記者明確表示，他不同意聯儲局對增長的預測，並表示自己預期增長率為2.5%。聯儲局官員目前預測經濟將增長1.7%。

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