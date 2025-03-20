特朗普政府準備在4月2日宣布新一輪關稅，具體範圍尚不清楚。特朗普承諾至少會對一些國家徵收所謂的「對等」關稅，儘管他的政府尚未具體說明是哪些國家，以及稅率是多少。

彭博社報道指，特朗普多次向聯儲局發出混雜的訊息——有時呼籲減息，有時又不願干預。周三稍早，特朗普的國家經濟顧問Kevin Hassett向記者強調，總統和白宮官員「非常尊重聯儲局的獨立性」。即便如此，他還是向記者明確表示，他不同意聯儲局對增長的預測，並表示自己預期增長率為2.5%。聯儲局官員目前預測經濟將增長1.7%。

其他報道

Swift：2月美元市佔率降至不足一半 人民幣佔比升至半年高

中國2月份16至24歲勞動力失業率升至16.9%

黃仁勳：未來四年將斥數千億美元採購美製晶片

港元拆息全線向上 創逾一周高 總結餘半年低 Shibor普遍向下

金管局：本港利率在可見一段時間內仍可能處於較高水平

X據報融資近10億美元 估值與私有化時相符

英偉達黃仁勳：市場理解完全不對 DeepSeek需要更多算力支持

匯豐據報就出售德國基金管理業務與BlackFin深入談判

加拿大安大略省教師退休金 計劃關閉香港辦事處

長江基建曾跌4.8% 跌穿牛熊線 去年純利增1%遜預期

金價創紀錄新高 高見3056美元

證監擬限新股孖展最高九成 避免券商過度借貸 萬億「凍資王」料成絕響

軟銀收購晶片設計公司Ampere 估值65億美元

騰訊獲大摩等上調目標價

滬深三大指數低開 人行進行2685億人幣逆回購 淨投放2326億人幣

恒指低開17點 科指跌0.16% 百度跌2% 比亞迪升2%再創新高

保誠全年多賺34% 派息0.1629美元 新業務利潤遜預期

港股ADR升17點 夜期低水52點 長和、恒地、中移、中生、吉利等業績

ESR發盈警 料全年轉蝕7.30億美元

美債息下降 美股上升 道指升383點 金龍指數下跌

鮑威爾：關稅驅動通脹上升屬「暫時」 不急於調整借貸成本

北水增持盈富 減持協鑫科技

美聯儲預期今年減息兩次 4月起放慢「縮表」步伐