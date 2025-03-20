恒指今早低開17點，高位跌17點，低位跌426點，高低波幅409點。上升股份比例為23.47%，下跌為33.34%，無升跌為43.17%。

恒指半日跌293點或1.18%，報24477點，大市成交金額1575億元；國指跌108點或1.18%，報9055點。恒生科技指數收報5939點，跌1.68%。

藍籌股成交金額772.56億元，佔大市成交49.05%；科指成份股成交金額513.97億元，佔大市成交32.63%；國指成份股成交金額683.55億元，佔大市成交43.4%。

24隻雙櫃台股，總成交0.76億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.64%，至155.8億元，佔大市成交9.89%。牛熊證成交金額60.91億元，減少10.75%；窩輪成交金額94.89億元，減少24.47%。

藍籌15隻升，63隻下跌，5隻無升跌。石藥（1093）升2.97%，收報5.2元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌5.23%，收報48.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報52.1元，升2.06%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報14.74元，跌5.27%。

恒指下試10天線(24095.49點)。科指曾跌穿10天線(5932.31點)。

北水南下合計淨流入14.22億元，較上日減少87.93%，連續第2日流入，累計流入132.07億元。北水本月累計流入1197.51億元，按月減少21.62%。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）680.74億元，較上日減42.59%，佔香港市場成交額由上日的21.8%減至21.6%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.72%，是3月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.76%。低見24344.29點，是3月17日24077.15點後最低。半日報24477.72點，跌1.18%。

科指曾跌最多2.53%，是3月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.43%。低見5888.49點，是3月17日5822.02點後最低。半日報5939.5點，跌1.68%。連跌2日，累計跌166點，對上一次連跌2日是3月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月13日。

國指曾跌最多1.86%，是3月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.88%。低見8993.23點，是3月17日8879.86點後最低。半日報9055.51點，跌1.18%。連跌2日，累計跌122.29點，對上一次連跌2日是3月13日。第1日陰燭。

個股表現

匯豐據報就出售德國基金管理業務與BlackFin深入談判。匯控（0005）收報89.9元，升0.17%。

長江基建（1038）跌穿牛熊線 去年純利增1%遜預期。收報48.05元，跌5.23%。

金價創紀錄新高 高見3056美元

黃金股

靈寶黃金（3330）收報6.15元，跌1.76%。

紫金礦業（2899）收報18.2元，升0.78%。

招金礦業（1818）收報16.18元，跌1.94%。

價值黃金（3081）創上市新高，見71.9元，收報71.76元，升0.48%。

SPDR金ETF（2840）收報2185元，跌0.68%。

山東黃金（1787）收報18.1元，跌1.63%。

赤峰黃金（6693）創上市新高，見15.78元，收報15.46元，升2.11%。

騰訊（0700）獲大摩等上調目標價。收報526元，跌2.59%。

保誠（2378）全年多賺34% 派息0.1629美元 新業務利潤遜預期收報77.8元，跌0.06%。

美國息口不變

匯控（0005）收報89.9元，升0.17%。

恒生（0011）收報107.9元，跌1.19%。

中銀香港（2388）收報30.2元，跌0.98%。

渣打（2888）收報119.9元，跌0.83%。

友邦（1299）收報62.6元，跌1.26%。

本地地產股

新世界發展（0017）收報5.87元，跌0.51%。

新鴻基地產（0016）收報77.95元，跌0.26%。

長實集團（1113）收報33.8元，跌1.46%。

恒地（0012）收報22.95元，跌1.08%。

信和置業（0083）收報8.01元，升0.13%。

華置（0127）收報1.25元，跌2.34%。

嘉華國際（0173）收報1.99元，無升跌。

收租股

太古（0019）收報70.5元，升1.37%。

鷹君（0041）收報13.52元，跌1.31%。

希慎（0014）收報12.88元，升0.47%。

太古地產（1972）收報17.06元，跌0.58%。

九龍倉置業（1997）收報20.05元，跌1.47%。

九龍倉集團（0004）收報18.38元，跌0.43%。

領展（0823）收報37.5元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）收報84.15元，跌0.65%。

瑞聲（2018）收報52.75元，跌2.04%。

長和（0001）收報45.2元，跌1.31%。

長實集團（1113）收報33.8元，跌1.46%。

吉利（0175）收報17.9元，跌0.44%。

恒地（0012）收報22.95元，跌1.08%。

恒基發展（0097）收報0.146元，跌3.31%。

中生製藥（1177）收報3.74元，升2.75%。

灣區發展（0737）收報1.88元，無升跌。

寶尊電商－Ｗ（9991）收報8.36元，跌5.43%。

交銀國際（3329）收報0.325元，跌2.99%。

華潤電力（0836）收報19.22元，升0.84%。

高偉電子（1415）收報30.55元，跌1.13%。

晶苑國際（2232）收報5.36元，跌2.72%。

英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.2元，收報0.196元，無升跌。

華住集團－Ｓ（1179）收報28.35元，跌5.81%。

美高梅中國（2282）收報11.6元，升3.94%。

同程旅行（0780）收報18.84元，跌2.79%。

途虎－Ｗ（9690）收報18.24元，升0.44%。

ESR（1821）發盈警 料全年轉蝕7.30億美元。收報12.48元，無升跌。

和黃醫藥（0013）去年賺3772萬美元，不派息。收報26.15元，升9.41%。

騰訊（0700）去年經調整盈利增41%末期息4.5元，今年最少回購800億元。騰訊今年續加大AI投入，馬化騰：十分敬佩DeepSeek創辦人梁文鋒。收報526元，跌2.59%。

耐世特汽車（1316）去年多賺68%，末期息0.0087美元。收報5.88元，升6.91%。

國泰（0293）品味推出以退役飛機及機艙部件再造坐墊和托盤。收報10.64元，升0.38%。

煤氣（0003）：怡斯萊符合上市條件但目前暫未有計劃， 擬多方面回饋股東。收報6.65元，升0.91%。

平保（2318）去年新業務價值增29%，末期息多派8%至1.62元人幣。收報49.65元，跌4.34%。

正榮地產（6158）料去年核心虧損擴大至最多35億人幣，正榮服務估去年蝕不逾3億。收報0.05元，無升跌。

嘉里建設（0683）今年專注減債及穩派息，料港樓市已走出谷底。創52周高，見19.44元，收報19.2元，升2.45%。

長和（0001）賣港口︱，胡錫進：中國採取措施反對實屬正常，籲長和冷靜，與國家利益協調。收報45.2元，跌1.31%。

港交所（0388）：3月21日起接受中國國債作為衍生品交易抵押品。收報372元，跌0.8%。

電能實業（0006）全年多賺2%至61億元， 末期息2.04元按年持平。收報48.75元，跌2.01%。

渣打（2888）香港開設第5間財富管理中心，計劃每年增設1間。收報119.9元，跌0.83%。

長建（1038）全年多賺1%，遜預期，末期息增至1.86元。收報48.05元，跌5.23%。

新世界（0017）：創辦人鄭裕彤與李兆基生前為摯友，兩集團一直合作無間。收報5.87元，跌0.51%。

煤氣（0003）核心利潤升5%至59.55億元， 末期息0.23元，按年持平。收報6.65元，升0.91%。

眾安在綫（6060）全年純利跌85.2%，不派息。收報13.18元，跌4.63%。

破頂股表現

破頂股包括，津上機床中國（1651）創上市新高，見31.5元，收報31.3元，升14.03%；藥明合聯（2268）創上市新高，見46.9元，收報45.8元，升0.55%；西銳（2507）創上市新高，見39.55元，收報34.9元，跌0.29%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見204元，收報189.2元，升2.33%；聯邦制藥（3933）創上市新高，見16.1元，收報16.04元，升2.82%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見18.36元，收報17.5元，升1.39%；盛業（6069）創上市新高，見12.52元，收報11.76元，升1.55%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見267元，收報263元，升1.39%；零跑汽車（9863）創上市新高，見53.1元，收報52.9元，升6.44%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見138元，收報134.2元，跌1.54%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見395元，收報394元，升1.6%；長城汽車－Ｒ（82333）創上市新高，見15.42元，收報15.42元，升5.47%；重塑能源（2570）創上市新高，見289.8元，收報256.6元，跌9.33%；小菜園（0999）創上市新高，見13.02元，收報11.98元，跌3.85%；佑駕創新（2431）創上市新高，見35.9元，收報33元，升18.28%；健康之路（2587）創上市新高，見24.4元，收報24.05元，升3.89%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見15.78元，收報15.46元，升2.11%；古茗（1364）創上市新高，見18.84元，收報18.56元，升3.46%；價值黃金（3081）創上市新高，見71.9元，收報71.76元，升0.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1091.3元，收報1091元，升0%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8483.8元，收報8483.8元，升0.13%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1175.3元，收報1175.3元，升0.01%；彌明生活百貨（8473）創52周高，見0.163元，收報0.156元，升24.8%；東亞銀行（0023）創52周高，見12.24元，收報12.18元，跌0.16%；中華汽車（0026）創52周高，見60元，收報59.8元，無升跌；首佳科技（0103）創52周高，見0.47元，收報0.465元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見5.3元，收報5.23元，跌1.32%；深圳國際（0152）創52周高，見7.8元，收報7.75元，無升跌；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.248元，升5.53%；國富創新（0290）創52周高，見1.5元，收報1.46元，升2.1%；思派健康（0314）創52周高，見7.38元，收報6.21元，升2.31%；大新金融（0440）創52周高，見34.2元，收報33.75元，跌1.03%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見426.6元，收報423.6元，升1.58%；中國財險（2328）創上市新高，見15.02元，收報14.8元，跌0.54%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括中手游（0302）低見0.39元，收報0.43元，跌14%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.014元，收報0.015元，無升跌；雲康集團（2325）低見3.56元，收報3.89元，跌3.95%；百果園集團（2411）低見0.95元，收報0.96元，跌5.88%；出門問問（2438）低見0.4元，收報0.4元，跌4.76%；佛朗斯股份（2499）低見5.89元，收報6.18元，跌0.32%；東方大學城控股（8067）低見0.2元，收報0.2元，跌4.76%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）低見0.228元，收報0.235元，跌5.24%；國鴻氫能（9663）低見8.91元，收報9.95元，升10.43%。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，進智公共交通（0077）低見0.46元，收報0.485元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.29元，收報0.305元，升1.67%；天大藥業（0455）低見0.155元，收報0.173元，跌3.89%；藍河控股（0498）低見0.066元，收報0.066元，跌13.16%；恒大汽車（0708）低見0.13元，收報0.153元，跌8.93%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.092元，收報0.103元，跌14.17%；中國建築興業（0830）低見1.53元，收報1.55元，跌2.52%；碧生源（0926）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；華富建業金融（0952）低見0.17元，收報0.17元，跌10.53%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，景業名邦集團（2231）收報0.4元，升40.35%；承達集團（1568）創52周高，見0.76元，收報0.72元，升35.85%；啓明醫療－Ｂ（2500）收報2.98元，升33.04%；彌明生活百貨（8473）創52周高，見0.163元，收報0.156元，升24.8%；烯石電車新材料（6128）收報0.054元，升22.73%；中國派對文化（1532）收報0.125元，升21.36%；首都金融控股（8239）收報0.66元，升20%；加幂科技（8198）創52周高，見2.39元，收報2.35元，升19.9%；皇冠環球集團（0727）收報0.085元，升19.72%；龍皇集團（8493）收報0.09元，升18.42%。

下跌異動股，包括，曼妠（8186）見52周低0.25元，收報0.295元，跌24.36%；SPROCOMM INTEL（1401）收報2.41元，跌17.18%；中國金屬利用（1636）收報0.065元，跌15.58%；興合控股（1891）收報0.116元，跌15.33%；偉能集團（1608）創52周高，見0.45元，收報0.36元，跌15.29%；荃信生物－Ｂ（2509）收報8.6元，跌14.68%；CEC INT'L HOLD（0759）見52周低0.092元，收報0.103元，跌14.17%；中手游（0302）創上市新低，見0.39元，收報0.43元，跌14%；大禹金融（1073）收報0.096元，跌13.51%；連成科技集團（8635）收報0.52元，跌13.33%；邁博藥業－Ｂ（2181）收報0.46元，跌13.21%。

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