永嘉指出，集團從2024年上半年錄得除稅後虧損85740萬元，轉為2024年下半年錄得除稅後溢利2380萬元。整體而言，年內虧損為6194萬元，較2023年大幅改善。

期內來自持續經營業務的收益增加29.3%至39.73億元，主要是由於運動服生產業務的客戶已大幅改善存貨過盛的問題，接獲客戶的訂單回升。客戶訂單在歐洲市場的消費者需求上升帶動下重拾升軌，尤其來自重要的大型體育盛事。

來自持續經營業務的毛利增長53.7%至7.74億元，毛利率則按年上升3.1個百分點至19.5%，源於運動服生產業務的訂單回升令產能使用率及經營效率得以改善。

因應上述情況，去年經營虧損大幅減少至930萬元，主要源於高級時裝零售業務的持續經營業務因消費者消費持續疲弱，而錄得經營虧損6350萬元。

集團自2024年1月起終止經營「Champion」的專營店，於二零二四年再無產生虧損。

財務及流動資金狀況方面，截至去年底，永嘉現金及銀行結餘為2.5億元，而淨負債資產比率為16%。

其他報道

特朗普：聯儲局應減息

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.07%

Swift：2月美元市佔率降至不足一半 人民幣佔比升至半年高

中國2月份16至24歲勞動力失業率升至16.9%

黃仁勳：未來四年將斥數千億美元採購美製晶片

港元拆息全線向上 創逾一周高 總結餘半年低 Shibor普遍向下

金管局：本港利率在可見一段時間內仍可能處於較高水平

X據報融資近10億美元 估值與私有化時相符

英偉達黃仁勳：市場理解完全不對 DeepSeek需要更多算力支持

匯豐據報就出售德國基金管理業務與BlackFin深入談判

加拿大安大略省教師退休金 計劃關閉香港辦事處

長江基建曾跌4.8% 跌穿牛熊線 去年純利增1%遜預期

金價創紀錄新高 高見3056美元

證監擬限新股孖展最高九成 避免券商過度借貸 萬億「凍資王」料成絕響

軟銀收購晶片設計公司Ampere 估值65億美元

騰訊獲大摩等上調目標價

滬深三大指數低開 人行進行2685億人幣逆回購 淨投放2326億人幣

恒指低開17點 科指跌0.16% 百度跌2% 比亞迪升2%再創新高

保誠全年多賺34% 派息0.1629美元 新業務利潤遜預期

港股ADR升17點 夜期低水52點 長和、恒地、中移、中生、吉利等業績

ESR發盈警 料全年轉蝕7.30億美元

美債息下降 美股上升 道指升383點 金龍指數下跌

鮑威爾：關稅驅動通脹上升屬「暫時」 不急於調整借貸成本

北水增持盈富 減持協鑫科技