經營「Y-3」、「D-mop」等品牌的永嘉集團（3322）公布，截至去年12月底止全年虧損6194萬元，較2023年虧損3.82億元顯著收窄，每股虧損5.3仙，續不派息，董事會稱因考慮保留財務資源，為日後市場及業務環境的轉變作好準備，並不時檢討派息。
永嘉指出，集團從2024年上半年錄得除稅後虧損85740萬元，轉為2024年下半年錄得除稅後溢利2380萬元。整體而言，年內虧損為6194萬元，較2023年大幅改善。
期內來自持續經營業務的收益增加29.3%至39.73億元，主要是由於運動服生產業務的客戶已大幅改善存貨過盛的問題，接獲客戶的訂單回升。客戶訂單在歐洲市場的消費者需求上升帶動下重拾升軌，尤其來自重要的大型體育盛事。
來自持續經營業務的毛利增長53.7%至7.74億元，毛利率則按年上升3.1個百分點至19.5%，源於運動服生產業務的訂單回升令產能使用率及經營效率得以改善。
因應上述情況，去年經營虧損大幅減少至930萬元，主要源於高級時裝零售業務的持續經營業務因消費者消費持續疲弱，而錄得經營虧損6350萬元。
集團自2024年1月起終止經營「Champion」的專營店，於二零二四年再無產生虧損。
財務及流動資金狀況方面，截至去年底，永嘉現金及銀行結餘為2.5億元，而淨負債資產比率為16%。
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