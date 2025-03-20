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保利置業去年盈利跌87% 末期息削逾七成每股派2.1港仙

保利置業（0119）公布，2024年純利為1.83億元人民幣（下同），按年跌87.34%，每股盈利為0.0479元﹔派每股末期息0.021港元，按年跌74.7%。

集團指，純利下跌主要由於內地和香港房地產市場下行，銷售價格承壓，集團致力於加快資產和資金周轉，以實現長期規避風險和股東利益最大化，導致結轉毛利率下降4.0個百分點至16.4%，同時計提發展中及持作出售物業之減值撥備7.08億元所致，該等項目主要包括香港朗譽、濟南保利山語及常州保利景玥府等。

保利置業指，2024年全年完成合約銷售金額542億元，按年增長1%﹔全年收入按年跌1.8%至402.08億元。2024年經營性現金流淨流入68億元，促進總借貸淨減少34億元或4.7%。資本結構持續優化，三道紅線指標全面改善。

截至2024年底的淨負債率按年下降16.2個百分點至76.9%，現金短債比由1.53升至1.77，剔除預收賬款的資產負債率下降2.2個百分點至70.4%。

截至2024年底，保利置業集團共有55個在建及待建項目，總建築面積約1,316.4萬平方米。去年保利置業共取得6個開發項目，分佈位於上海、寧波、深圳和濟南。年內新增土地儲備總建築面積約96.4萬平方米，土地成本保持在合理水平。

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