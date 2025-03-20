王宗豪指，過去三個月AH溢價收窄約 20%，目前已接近五年低點，該行將此歸結於以下因素，包括DeepSeek驅動的股市上漲使H股受益更多，H股估值之前比A股低；中國整體經濟復蘇仍然疲軟，政策預期較弱；在岸公募基金流入有限；迄今中美關係似乎比擔心的要好。

縱觀之前的週期，AH溢價似乎綜合反映了包括在岸和離岸投資者之間的相對情緒；投資者對宏觀前景的看法﹔地緣政治；南向資金流入的速度的因揀。雖然該行對相對成交量、個股AH溢價等因素的監測表明，接近但未達到最極端的AH相對水準，但認為兩地上市公司的A 股股票風險回報更好。

該行又指，與疫情前相比，近年來在岸市場似乎對政策轉向不太敏感，如2022年底防疫政策優化和2024年第四季。地緣政治風險也起到一定作用，因為海外投資者對A 股的參與度低於H股，因此A股更具韌性。2018年貿易戰是一個例外，由於內地採取措施遏制融券，AH溢價也縮小。從行業表現的角度來看，初期白酒、消費金融等順週期行業通常在AH溢價擴大前的一個月跑贏。這一次似乎也有相似之處，白酒和餐飲近期開始走強。

從長遠來看，由於港股南向資金持股比例增加，與外國主動型基金的持股比例相似，按持股量計算為 11.2%，正常化的 AH溢價可能低於過去水準。不過，由於A 股的流動性和股票成交量通常更高；A 股缺乏做空機制；本地投資者自由進入市場存在一些障礙，如在岸投資者要投資港股需滿足最低帳戶餘額要求，一定程度的AH溢價仍會永久存在。

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