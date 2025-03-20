瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪指出，由於AH溢價接近歷史低點，在岸公募基金的H股持有量處於歷史高位，以及宏觀經濟出現一些改善跡象，瑞銀認為AH溢價可能逆轉。儘管很難預測地緣政治將如何演變，但該行的地緣政治恐慌指標顯示市場似乎僅反映了非常有限的地緣政治風險。當前，相對於H 股，仍然更看好A股。
王宗豪指，過去三個月AH溢價收窄約 20%，目前已接近五年低點，該行將此歸結於以下因素，包括DeepSeek驅動的股市上漲使H股受益更多，H股估值之前比A股低；中國整體經濟復蘇仍然疲軟，政策預期較弱；在岸公募基金流入有限；迄今中美關係似乎比擔心的要好。
縱觀之前的週期，AH溢價似乎綜合反映了包括在岸和離岸投資者之間的相對情緒；投資者對宏觀前景的看法﹔地緣政治；南向資金流入的速度的因揀。雖然該行對相對成交量、個股AH溢價等因素的監測表明，接近但未達到最極端的AH相對水準，但認為兩地上市公司的A 股股票風險回報更好。
該行又指，與疫情前相比，近年來在岸市場似乎對政策轉向不太敏感，如2022年底防疫政策優化和2024年第四季。地緣政治風險也起到一定作用，因為海外投資者對A 股的參與度低於H股，因此A股更具韌性。2018年貿易戰是一個例外，由於內地採取措施遏制融券，AH溢價也縮小。從行業表現的角度來看，初期白酒、消費金融等順週期行業通常在AH溢價擴大前的一個月跑贏。這一次似乎也有相似之處，白酒和餐飲近期開始走強。
從長遠來看，由於港股南向資金持股比例增加，與外國主動型基金的持股比例相似，按持股量計算為 11.2%，正常化的 AH溢價可能低於過去水準。不過，由於A 股的流動性和股票成交量通常更高；A 股缺乏做空機制；本地投資者自由進入市場存在一些障礙，如在岸投資者要投資港股需滿足最低帳戶餘額要求，一定程度的AH溢價仍會永久存在。
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