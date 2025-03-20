瑞聲科技（2018）公布，截至去年底止全年盈利達17.97億元（人民幣，下同），按年增長1.4倍，每股盈利1.53元，派末期息每股0.24元，較2023年多1.4倍。
期內收入為273.28億元，按年升33.8%，主要是由於PSS相關業務收入增加34.94億元，以及現有業務（不包括PSS相關活動）收入增加34.14億元所致。
聲學業務方面，2024全年實現收入82.1億元，按年增長9.5%，主要由於下游客戶需求回升，集團在重點客戶中的市場份額穩中有增以及高端聲學平台導入更多客戶的主力機型。全年毛利率為30.2%，按年提升1.8個百分點。
至於光學業務，去年收入50億元，增長37.9%，毛利率大幅提升19.5個百分點至6.5%。
瑞聲科技去年毛利60.42億元，增75%，毛利率22.1%，較2023年升5.2個百分點。
去年集團經營性現金流入為52億元，按年增長12.3%，資本開支為23.3億元。截至2024年12月31日，集團淨資產負債率為3.8%，賬面現金為75.4億元。存貨周轉天數約為60天，較2023年12月31日的80天改善約20天。
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