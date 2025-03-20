嘉里建設（0683）昨業績出爐，核心純利升25%至39.73億元，其維持末期息0.95元，全年派息1.35元，今日早市曾高見3.7%，暫仍升2.45%。銀河國際證券發表報告，重申嘉里建設的「增持」評級及將目標價升逾三成，由19.2元升至25元，認為其估值非常吸引，資產淨值折讓達66%及回報達7.2厘。
銀河國際證券香港/中國房地產高級分析員朱加豪指出，嘉里建設的核心純利升25%，而且2024年及2025年銷售強勁，將為2025至2027年的盈利前景更清晰。
該行認為在2025年嘉里建設的合約銷售將可翻一倍，達至250億港元，保守估計中國合約銷售額佔約200億港元，香港佔約50億港元，主要因上海金陵華庭的銷售強勁，預計今年可實現達200億元人民幣的銷售額，而且香港銷售亦穩定。
朱加豪續指，嘉里建設銷售強勁所帶來的現金流將減低淨負債，管理層亦承諾會將負債率由2024年的42%水平，在2026年降至約30%水平。
同時，嘉里建設2024年全年股息企穩在1.35元水平，管理層亦承諾會維持穩定派息，至少維持在現時相同水平，並在負債率下降時再提升股息。
此外，管理層又指出，已在中國商場的租務見到一些正面訊號，部分租戶在2025年2月的銷售增長達10%，而且該行擁有大量的投資物業項目，未來將可進一步增加經營性現金流。
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