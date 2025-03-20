銀河國際證券香港/中國房地產高級分析員朱加豪指出，嘉里建設的核心純利升25%，而且2024年及2025年銷售強勁，將為2025至2027年的盈利前景更清晰。

該行認為在2025年嘉里建設的合約銷售將可翻一倍，達至250億港元，保守估計中國合約銷售額佔約200億港元，香港佔約50億港元，主要因上海金陵華庭的銷售強勁，預計今年可實現達200億元人民幣的銷售額，而且香港銷售亦穩定。

朱加豪續指，嘉里建設銷售強勁所帶來的現金流將減低淨負債，管理層亦承諾會將負債率由2024年的42%水平，在2026年降至約30%水平。

同時，嘉里建設2024年全年股息企穩在1.35元水平，管理層亦承諾會維持穩定派息，至少維持在現時相同水平，並在負債率下降時再提升股息。

此外，管理層又指出，已在中國商場的租務見到一些正面訊號，部分租戶在2025年2月的銷售增長達10%，而且該行擁有大量的投資物業項目，未來將可進一步增加經營性現金流。

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