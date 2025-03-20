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平保：現時股權投資比例結構合適 對投資新質生產力和基建有興趣

內地監管當局積極推動保險資金等長期資金入市，中國平安（2318）聯席首席執行官郭曉濤表示，對能未來經濟發展的投資目標，包括銀行股，以及新質生產力和基建都有很強投資興趣。他指險資投資配置久期長達10至20年，不會只看短期熱點，對代表中國長期穩定持續發展的公司有信心，他指險資投資有債券、股權等不同方式，滿足短、中、長期投資機會，對現時權益資產在總資產比例和結構適合。

平保副總經理兼首席財務官 （擬任）付欣表示，公司已獲批准參與長期股票投資試點工作，內部正在積極推動和落地。內地持續減息，或使過去保單回報不及預期出現利差損，不過付欣指現時或新簽保單均沒有利差損，過去保單積累不少收益非常高的長久期債券和高股息高分紅的資產，為收益的「壓艙石」，新簽保單方面，她指去年在資產增加配置高息股票和交易債，監管亦持續推動行業優化保單成本，緩釋負債成本壓力。

平保今日上午股價下跌逾4%，郭曉濤回應，分析師報告都上調平保未來股價目標，而短期股價波動有非常多因素，過去數日股價上升較多，而今日同業股價亦下跌，他指對平保業績持續穩定增長充滿信心，「相信是金子總是會發光，平安集團的真正的核心價值一定會被市場能夠看到」。付欣則認為﹐平保股價仍被低估。

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