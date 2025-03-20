政府今日宣布「裕澤香江」高峰論壇將於3月26日舉行，並公布講者陣容，包括施華洛世奇副主席Robert Buchbauer、新世界發展（0017）副主席兼香港財富傳承學院董事會主席鄭志剛、蓋茲基金會高級顧問及主任Steve Davis、小馬智行聯合創始人、首席執行官彭軍、阿里巴巴（9988）主席蔡崇信及牛津大學校長Irene Tracey教授等。
第三屆「裕澤香江」高峰論壇由財經事務及庫務局和投資推廣署主辦，財經事務及庫務局局長許正宇表示，延續前兩屆峰會的成功，今年的「裕澤香江」高峰論壇吸引了來自更多地區與不同背景的家族辦公室參與。國際重量級講者及家族辦公室決策人會親臨香港，聚首探討如何善用香港的獨特優勢塑造更亮麗前景和建立可傳承的財富。
投資推廣署署長劉凱旋表示，香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」，不僅是連結全球金融的重要平台，更是充滿活力的商業及創新中心，以及藝術文化匯聚地。充分把握這些優勢，加上本港頂尖的專業人才、慈善配對服務，以及我們香港家族辦公室專責團隊所提供的支援，家族辦公室生態圈早在本港蓬勃發展。全球超過2700間單一家族辦公室已落戶香港。
以下為「裕澤香江」高峰論壇部分講者名單：
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