藍籌股70隻跌，科技股ATMXJ、百度（9888）下跌，阿里健康（0241）跌6.44%，收報5.23元，是跌幅最大的藍籌。多隻股份公布業績後下跌。騰訊（0700）曾跌最多4.07%，見近1個月最大跌幅，成交大增53%，近兩周最多。

恒指今早低開17點，高位跌17點，低位跌584點，高低波幅566點，是3月14日後收市新高，當日報659.04點。上升股份比例為24.91%，下跌為42.98%，無升跌為32.09%。

恒指收市跌551點或2.23%，報24219點，大市成交金額2948億元，較上日增加8.46%，是3月11日3070.34億元成交後最多；國指跌213點或2.33%，報8950點。恒生科技指數收報5836點，跌3.39%。

藍籌股成交金額1513億元，佔大市成交51.32%；科指成份股成交金額963.34億元，佔大市成交32.67%；國指成份股成交金額1314.5億元，佔大市成交44.58%。

24隻雙櫃台股，總成交1.23億元人民幣，相當於約1.32億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少1.9%，至190.21億元，佔大市成交6.45%。牛熊證成交金額78.16億元，增加14.53%；窩輪成交金額112.04億元，減少10.82%。

藍籌12隻升，70隻下跌，1隻無升跌。石藥（1093）升2.57%，收報5.18元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌6.44%，收報5.23元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是ASMPT（0522）收報60.4元，升0.67%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報14.26元，跌8.35%。

恒指下試10天線(24069.71點)。科指跌穿10天線(5921.98點)、20天線(5843.43點)。

北水南下合計淨流出4.08億元，終止單日流入，北水本月累計流入1179.21億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1306.79億元，較上日增10.2%，佔香港市場成交額由上日的21.8%增至22.16%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.36%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.47%。低見24186.69點，是3月17日24077.15點後最低。今日收市報24219.95點，是3月17日後收市新低，當日報24145.57點。第1日陰燭。

科指曾跌最多3.62%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.62%。低見5822.74點，是3月17日5822.02點後最低。收市報5836.28點，是3月13日後收市新低，當日報5747.77點。連跌2日，累計跌269.22點，對上一次連跌2日是3月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月13日。

國指曾跌最多2.5%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.84%。低見8934.79點，是3月17日8879.86點後最低。收市報8950.18點，是3月17日後收市新低，當日報8928.45點。連跌2日，累計跌227.62點，對上一次連跌2日是3月13日。第1日陰燭。

焦點股

騰訊（0700）曾跌最多4.07%，是2月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.18%。低見518元，是3月14日507.5元後最低。今日收市報519.5元，是3月13日後收市新低，當日報507.5元。收報519.5元，跌3.8%。連跌2日，累計跌21.5元，對上一次連跌2日是3月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月13日。成交金額增53.22%，至261.56億元，是3月6日後最多，當日達424.93億元。

午後消息股表現

歐盟據報就中國補貼問題 調查比亞迪（1211）匈牙利工廠。創上市新高，見426.6元，收報424.2元，升1.73%。

平保（2318）：現時股權投資比例結構合適，對投資新質生產力和基建有興趣。收報49.3元，跌5.01%。

吉利汽車（0175）績後股價抽升近半成，去年多賺逾兩倍派息增50%，今年銷量目標217萬輛。收報18.24元，升1.45%。

券商：嘉里建設（0683）資產淨值折讓達66%，目標價升逾三成。創52周高，見19.44元，收報18.8元，升0.32%。

瑞聲科技（2018）去年多賺1.4倍，末期息增至0.24元。收報52.05元，跌3.34%。

保利置業（0119）去年盈利跌87%，末期息削逾七成每股派2.1港仙。收報1.57元，跌1.88%。

潤電（0836）去年多賺三成，息0.691元。收報19元，跌0.31%。

永嘉集團（3322）去年虧損收窄至6194萬元，續不派息。收報0.194元，跌0.51%。

今早及隔晚消息股表現

匯豐據報就出售德國基金管理業務與BlackFin深入談判。匯控（0005）收報89.8元，升0.06%。

長江基建（1038）曾跌4.8%，跌穿牛熊線，去年純利增1%遜預期。收報47.8元，跌5.72%。

金價創紀錄新高，高見3056美元

黃金股

靈寶黃金（3330）收報6.18元，跌1.28%。

紫金礦業（2899）收報18.18元，升0.66%。

招金礦業（1818）收報15.98元，跌3.15%。

價值黃金（3081）創上市新高，見71.9元，收報71.6元，升0.25%。

SPDR金ETF（2840）收報2182元，跌0.82%。

山東黃金（1787）收報18.12元，跌1.52%。

赤峰黃金（6693）創上市新高，見15.78元，收報15.06元，跌0.53%。

騰訊（0700）獲大摩等上調目標價。收報519.5元，跌3.8%。

保誠（2378）全年多賺34%，派息0.1629美元，新業務利潤遜預期收報78.15元，升0.39%。

美國息口不變

匯控（0005）收報89.8元，升0.06%。

恒生（0011）收報107.6元，跌1.47%。

中銀香港（2388）收報30.05元，跌1.48%。

渣打（2888）收報119.2元，跌1.41%。

友邦（1299）收報62.25元，跌1.81%。

本地地產股

新世界發展（0017）收報5.69元，跌3.56%。

新鴻基地產（0016）收報76.1元，跌2.62%。

長實集團（1113）收報33.65元，跌1.9%。

恒地（0012）收報23元，跌0.86%。

信和置業（0083）收報7.95元，跌0.63%。

華置（0127）收報1.26元，跌1.56%。

嘉華國際（0173）收報1.99元，無升跌。

收租股

太古（0019）收報70.3元，升1.08%。

鷹君（0041）收報13.32元，跌2.77%。

希慎（0014）收報12.66元，跌1.25%。

太古地產（1972）收報17.06元，跌0.58%。

九龍倉置業（1997）收報19.76元，跌2.9%。

九龍倉集團（0004）收報18.32元，跌0.76%。

領展（0823）收報37.4元，跌0.27%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中移動（0941）收報83.5元，跌1.42%。

長和（0001）收報44.85元，跌2.07%。

長實集團（1113）收報33.65元，跌1.9%。

恒地（0012）收報23元，跌0.86%。

恒基發展（0097）收報0.145元，跌3.97%。

中生製藥（1177）收報3.7元，升1.65%。

灣區發展（0737）收報1.91元，升1.6%。

寶尊電商－Ｗ（9991）收報8.67元，跌1.92%。

交銀國際（3329）收報0.315元，跌5.97%。

高偉電子（1415）收報29.8元，跌3.56%。

晶苑國際（2232）收報5.36元，跌2.72%。

英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.203元，收報0.192元，跌2.04%。

華住集團－Ｓ（1179）收報28.5元，跌5.32%。

美高梅中國（2282）收報11.54元，升3.41%。

同程旅行（0780）收報18.38元，跌5.16%。

途虎－Ｗ（9690）收報18.16元，無升跌。

ESR（1821）發盈警，料全年轉蝕7.30億美元。收報12.4元，跌0.64%。

和黃醫藥（0013）去年賺3772萬美元，不派息。收報25.8元，升7.95%。

騰訊（0700）去年經調整盈利增41%末期息4.5元，今年最少回購800億元。騰訊今年續加大AI投入，馬化騰：十分敬佩DeepSeek創辦人梁文鋒。收報519.5元，跌3.8%。

耐世特汽車（1316）去年多賺68%，末期息0.0087美元。收報5.72元，升4%。

國泰（0293）品味推出以退役飛機及機艙部件再造坐墊和托盤。收報10.56元，跌0.38%。

煤氣（0003）：怡斯萊符合上市條件但目前暫未有計劃， 擬多方面回饋股東。創52周高，見6.79元，收報6.69元，升1.52%。

平保（2318）去年新業務價值增29%，末期息多派8%至1.62元人幣。收報49.3元，跌5.01%。

正榮地產（6158）料去年核心虧損擴大至最多35億人幣，正榮服務估去年蝕不逾3億。收報0.049元，跌2%。

嘉里建設（0683）今年專注減債及穩派息，料港樓市已走出谷底。創52周高，見19.44元，收報18.8元，升0.32%。

長和（0001）賣港口︱，胡錫進：中國採取措施反對實屬正常，籲長和冷靜，與國家利益協調。收報44.85元，跌2.07%。

港交所（0388）：3月21日起接受中國國債作為衍生品交易抵押品。收報369.4元，跌1.49%。

電能實業（0006）全年多賺2%至61億元， 末期息2.04元按年持平。收報48.05元，跌3.42%。

渣打（2888）香港開設第5間財富管理中心，計劃每年增設1間。收報119.2元，跌1.41%。

長建（1038）全年多賺1%，遜預期，末期息增至1.86元。收報47.8元，跌5.72%。

新世界（0017）：創辦人鄭裕彤與李兆基生前為摯友，兩集團一直合作無間。收報5.69元，跌3.56%。

煤氣（0003）核心利潤升5%至59.55億元， 末期息0.23元，按年持平。創52周高，見6.79元，收報6.69元，升1.52%。

眾安在綫（6060）全年純利跌85.2%，不派息。收報13.1元，跌5.21%。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見6.31元，收報6.31元，升0.16%；津上機床中國（1651）創上市新高，見31.5元，收報29.5元，升7.47%；藥明合聯（2268）創上市新高，見46.9元，收報45.9元，升0.77%；西銳（2507）創上市新高，見39.55元，收報30.95元，跌11.57%；連連數字（2598）創上市新高，見11.5元，收報11.18元，升10.47%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見204元，收報185.1元，升0.11%；聯邦制藥（3933）創上市新高，見16.96元，收報16.5元，升5.77%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見18.36元，收報17.8元，升3.13%；盛業（6069）創上市新高，見12.82元，收報11.94元，升3.11%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見268.2元，收報264.2元，升1.85%；零跑汽車（9863）創上市新高，見53.2元，收報52.8元，升6.24%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見138元，收報134元，跌1.69%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見396元，收報395.6元，升2.01%；長城汽車－Ｒ（82333）創上市新高，見15.42元，收報15.16元，升3.69%；重塑能源（2570）創上市新高，見289.8元，收報252.6元，跌10.74%；小菜園（0999）創上市新高，見13.02元，收報12.12元，跌2.73%；佑駕創新（2431）創上市新高，見35.9元，收報34.3元，升22.94%；英諾賽科（2577）創上市新高，見67.6元，收報59.4元，升12.93%；健康之路（2587）創上市新高，見26.1元，收報24.85元，升7.34%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見15.78元，收報15.06元，跌0.53%；古茗（1364）創上市新高，見18.84元，收報17.22元，跌4.01%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9137.65元，收報9137.65元，升0.1%；煤氣（0003）創52周高，見6.79元，收報6.69元，升1.52%；彌明生活百貨（8473）創52周高，見0.163元，收報0.151元，升20.8%；東亞銀行（0023）創52周高，見12.24元，收報12.12元，跌0.66%；中華汽車（0026）創52周高，見60元，收報59.75元，跌0.08%；中國北大荒（0039）創52周高，見0.108元，收報0.108元，升14.89%；首佳科技（0103）創52周高，見0.47元，收報0.47元，升1.08%；第一太平（0142）創52周高，見5.3元，收報5.16元，跌2.64%；深圳國際（0152）創52周高，見7.8元，收報7.74元，跌0.13%；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.247元，升5.11%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見426.6元，收報424.2元，升1.73%；中國財險（2328）創上市新高，見15.02元，收報14.8元，跌0.54%；煤氣（0003）創52周高，見6.79元，收報6.69元，升1.52%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，中手游（0302）低見0.39元，收報0.43元，跌14%；龍輝國際控股（1007）低見0.069元，收報0.07元，跌4.11%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.014元，收報0.015元，無升跌；富臨集團控股（1443）低見0.109元，收報0.11元，跌1.79%；京基金融國際（1468）低見0.215元，收報0.223元，跌4.29%；聯洋智能控股（1561）低見0.083元，收報0.083元，跌9.78%；智欣集團控股（2187）低見0.485元，收報0.52元，跌5.45%；雲康集團（2325）低見3.56元，收報4.3元，升6.17%；偉立控股（2372）低見0.206元，收報0.22元，跌3.51%；百果園集團（2411）低見0.93元，收報0.94元，跌7.84%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，進智公共交通（0077）低見0.46元，收報0.485元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.29元，收報0.3元，無升跌；香港生力啤（0236）低見0.75元，收報0.77元，跌2.53%；天大藥業（0455）低見0.155元，收報0.184元，升2.22%；藍河控股（0498）低見0.066元，收報0.08元，升5.26%；天元醫療（0557）低見0.455元，收報0.455元，無升跌；梧桐國際（0613）低見0.156元，收報0.156元，跌8.24%；恒大汽車（0708）低見0.13元，收報0.141元，跌16.07%；陽光能源（0757）低見0.064元，收報0.066元，跌5.71%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.092元，收報0.112元，跌6.67%。

異動股

上升異動股，包括，元亨燃氣（0332）收報0.025元，升56.25%；新宇環保（0436）收報0.07元，升55.56%；中國星集團（0326）創52周高，見1.06元，收報1元，升49.25%；啓明醫療－Ｂ（2500）收報3.32元，升48.21%；承達集團（1568）創52周高，見0.76元，收報0.72元，升35.85%；凱盛新能（1108）收報4.98元，升31.05%；天臣控股（1201）收報0.7元，升29.63%；烯石電車新材料（6128）收報0.056元，升27.27%；加幂科技（8198）創52周高，見2.48元，收報2.44元，升24.49%；潤華服務（2455）收報0.72元，升24.14%。

下跌異動股，包括，中國疏浚環保（0871）收報0.109元，跌39.44%；SPROCOMM INTEL（1401）收報2.14元，跌26.46%；長城微光（8286）收報0.074元，跌23.71%；曼妠（8186）見52周低0.25元，收報0.3元，跌23.08%；第一服務（2107）收報0.285元，跌16.18%；恒大汽車（0708）見52周低0.13元，收報0.141元，跌16.07%；中國玻璃（3300）見52周低0.29元，收報0.29元，跌15.94%；偉能集團（1608）創52周高，見0.45元，收報0.36元，跌15.29%；大禹金融（1073）收報0.095元，跌14.41%。

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