雖然黃在關鍵時間是證監會持牌代表，但他僅可為其所隸屬的公司即謝氏膺暉經營受規管活動的業務。然而，他在2018年1月2日至2019年5月21日期間以個人身分操作該Telegram聊天群組。在上述情況下，由於黃已被裁定刑事罪名成立，證監會認為他並非繼續獲發牌進行受規管活動的適當人選。證監會在決定對黃作出上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括他在解決證監會提出的關注事項時表現合作。

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示：「投資者在利用金融網紅所分享的資訊時，應保持警覺和謹慎行事。某些金融網紅在社交媒體及其他網上平台提供投資相關內容，實際上可能正進行他們需獲證監會發牌才可從事的受規管活動。未領有牌照的金融網紅可能未有遵守證監會要求的操守和問責標準，如投資者依賴他們的意見，或會因此蒙受損失。」。他續說，在根據投資意見行事前，投資者應先確保提供有關意見的公司和人士領有適當的牌照。

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