集團指虧損增加主要是由於同一時間延續多份店舖租約之相關會計處理所引致的累計影響；及持續增加的出境旅遊、跨境消費及跨境購物帶來的負面影響。2024年度來自千色Citistore及Unicorn之綜合稅後虧損合共為1.16億元。

集團去年收入為15.35億元，按年跌1.03%，當中銷貨收入按年增2.95%至11.51億元。去年千色Citistore自營貨品連同寄售及特許專櫃之總銷售款額較去年下跌12%至13.58億元，當中自營貨品銷售款額 、寄售專櫃銷售款額及特許專櫃銷售款額收入分別按年跌10%、11%、15%。而Unicorn去年自營貨品連同寄售專櫃之總銷售額較去年增加4%至11.69億元，當中自營貨品銷售款額及寄售專櫃銷售款額收入分別按年增8%及跌5%。

展望方面，集團指，中央政府早前恢復並擴展深圳居民「一簽多行」個人遊簽注安排，讓當地居民訪港更為方便，本港零售業將可受惠。展望未來，集團將繼續審視各店舖之績效，優化店舖網絡架構，爭取更優越之租約條件。

此外，會員忠誠計劃剛完成整合，集團將致力擴展其會員人數。並且運用已融合之資訊科技系統，進一步了解顧客所需而調整貨品種類，並作出針對性之促銷部署，務求吸引顧客多加惠顧。連同千色Citistore 及 Unicorn 繼續整合商品採購及後勤職能，雖然市場仍然充滿挑戰，集團業績期望得以改善。

其他報道

長和45年老臣子麥理思退任非執董 續任特別顧問

據報就下調最低上落價位 港交所發布測試安排通告

快狗打車料全年虧損收窄

全日沽空金額增10% 恒生中國企業增36%

中移動全年多賺5% 派息2.49元

證監會暫時吊銷一金融網紅牌照

恒指收市跌551點 科指跌穿20天線 北水轉流出 成交2948億 騰訊見1個月最大跌幅

匯豐上調騰訊目標價至630元 維持「買入」評級

巴克萊：料美國今年減息兩次 明年三次 對儲局放慢「縮表」感驚訝