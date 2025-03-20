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長和全年呈報盈利趺27%至170.88億 每股末期息1.514元 

長江和記（0001）公布2024年度業績，按IFRS 16後計算，除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBIDTA）為1251.08億元，按年減少1.7%；呈報基本盈利為208.28億元，按年跌11.4%；呈報盈利亦按年減少26.7%至170.88億元。呈報盈利及EBITDA表現均低過預期。每股派末期息1.514元，按年減少13.5%，連續兩年減少派末期息。

期內長和因應由於經營環境受到沉重壓力，就其越南電訊業務確認一次性非現金減值及其他撥備37億元。然而，整體而言，集團之基本營運業績相對穩定。主席李澤鉅表示，集團業務之經營環境預期將波動不穩且難以預測。在此情況下，其將限制資本開支及新投資，並專注於嚴格之現金流管理。集團亦將要求所有業務提高生產力並降低營運支出，尤其透過加快採用合適之新興技術工具。最後，集團穩健之資產負債表及流動資金狀況，確保即使在最嚴峻之市況下仍能維持強勁之財務狀況。 

按EBIT（除息稅前盈利）計算，基建業務年內貢獻最多，達到192.31億元，按年減少近2%；零售業務貢獻達140.99億元，按年增長1.8%；近期引起市場關注的港口業務，則貢獻131.23億元，按年增長24%；包括長江生命科技（0775）、能源業務Cenovus等在內的財務投資部門，則貢獻78.15億元，按年減少49.7%；以歐洲及港澳為首的電訊業務旗艦CK Hutchison Group Telecom則貢獻約44.9億元，按年增長40.7%。

按地區劃分，歐洲市場貢獻EBIT最多，達到284.1億元，按年增長12.6%，佔整體EBIT比重達52%。亞洲、澳洲及其他地區則貢獻EBIT達161.51億元，按年增長9.3%，佔比25%。財務投資部門則貢獻68.75億元，按年大減51.7%，佔比.13%。內地業務EBIT達17.12億元，按年跌18.2%，佔比維持在3%。香港業務由盈轉虧，LBIT達72%，不再於EBIT佔比。加拿大業務貢獻約13.55億元EBIT，按年減少11.8%，佔比降至2%。