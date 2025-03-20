長實（1113）2024年全年少賺21.24%至136.57億元，每股盈利為3.89元，按年跌20%，集團削末期息16.7%至每股1.35元，連同中期息，全年派息1.74元，按年跌15.1%。
集團去年投資物業重估前溢利116.88億元，按年跌16.6%，每股溢利為3.33元，按年跌15.1%。集團亦於年內動用逾15億元回購公司4890.6萬股股份。若計入2024年12月31日銀行結存及定期存款361億元，集團於年終結算日之淨負債為166億元。負債淨額與總資本淨額比率約為4%。
集團去年收入為455.29億元，按年跌3.63%。當中去年物業銷售收入為99.62億元，按年減24.3%，集團指，在香港和內地疲弱的經濟環境和物業市場氣氛情況下，2024年度物業銷售收入及收益均較去年減少。
長實指，香港發展項目親海駅I已於2024年11月完成，而親海駅II將會於2025年完工。親海駅I及II 的住宅單位經已預售，溢利收益會於2025年物業銷售完成時確認入賬。Blue Coast及Blue Coast II 的住宅單位預售進展理想，超過70%的單位經已售出。位處啟德跑道區的Victoria Blossom，第1期住宅單位已獲得預售同意書，將會於2025上半年推出預售。
內地發展項目北京逸翠園第2期已於2024年底前完成，其住宅單位近期的銷售廣受歡迎。而上海御沁園第5B-2a期會延至2025年完工。溢利收益會於2025年交付售出已完成物業時確認入賬。
2024年物業租務收入為61.35億元，按年增3.82%，年內收益為47.2億元，按年增1.83%﹔截至去年底集團持有約2,240萬平方呎之投資物業組合。
2024年酒店及服務套房業務收入方面，去年收入為43.9億元，按年增0.16%，酒店和服務套房的平均入住率分別為82%及91%，分別增3個百分點及增1個百分點，年內收益為16.51億元，按年增8.26%。
去年英式酒館業務收入為244.25億元，按年增5.2%，主要為優化價格所帶動。但由於資產需要大幅度減值港幣12.33億元，故該業務年度溢利收益5.39億元。基建業務去年溢利收益為83.63億元，按年升7.6%。
長實指，集團2024 年物業銷售收入較2023年錄得減幅，惟在地價及發展成本高企且充滿挑戰之市道下，集團物業銷售仍可於年內錄得收益。集團將繼續奉行審慎策略，物色優質土地儲備用作未來發展。
展望未來，集團在重重挑戰下，中央政府一直堅實支持香港保持國際金融、貿易及航運中心固有地位。港府亦採取進一步措施，促進香港持續擔當聯通內地與世界之「超級聯繫人」，並致力引進全球優秀人才及國際企業與資金，以提升香港競爭力；近期更為振興香港經濟推出措施，以支持房地產市場及改善市場氣氛，而香港樓市將繼續由房屋與土地政策及利率走向所主導。
集團將繼續把握機遇，隨時動用資金投資於環球各類資產，而香港及內地一直為集團之重要市場。
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