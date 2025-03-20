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港2月整體通脹率放緩至1.4% 低過預期

統計處公布，今年2月整體消費物價按年升1.4%，較1月份的相應升幅2%為低，較市場預估升1.9%低，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.1%，較1月份(1.6%)為低。今年2月份的按年升幅收窄，主要是由於去年農曆新年在2月份，導致比較基數較高，尤其是食品價格及旅遊費用。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2月錄得按年升幅的類別為煙酒（上升20.9%）、電力、燃氣及水（上升13.3%）、交通（上升2.6%）、住屋（上升1.6%）、雜項物品（上升1.4%）、外出用膳及外賣（上升1.2%），以及雜項服務（上升1.2%）。

2月錄得按年跌幅的類別為基本食品（下跌1.9%）、衣履（下跌1.9%），以及耐用物品（下跌1.1%）。

政府發言人表示，展望將來，整體而言通脹在短期內應維持溫和。本地成本壓力或會因經濟持續增長而有所上升。外圍價格壓力應大致維持受控，儘管由地緣政治緊張局勢和貿易摩擦帶來的不確定性繼續值得關注。

 

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