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德益控股被證監點名股權高度集中 街貨僅佔7.2%

證監會公布，德益控股（9900）股權高度集中。證監會最近曾就德益的股權分佈進行查訊，結果顯示該公司於2025年3月10日只有2676.7萬股街貨或佔已發行股本的7.19%由其他股東持有。  

據結果顯示，在3月10日德益有25名股東及其相關人士合共持有1.62億股該公司股份，相當於其已發行股本之43.6%。有關股權連同由兩名該公司的主要股東持有之1.83億股或佔已發行股本49.21%，相當於該公司已發行股本之92.81%。因此，該公司只有2676.7萬股街貨或佔已發行股本的7.19%由其他股東持有。

德益在2024年12月11日起停牌，公司在2024年12月16日公布Asia General Industries Limited以每股0.806元要約價，就收購其全部已發行股份作出強制性有條件現金要約。

德益於2024年12月17日復牌後，收市價從2024年12月10日，即停牌前最後交易日的2.02元上升731.7%，至2025年3月10日的16.8元。

在2025年3月19日公司股價收報16.1元，較2024年12月10日收市價2.02元高出697%。 

證監會指，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，德益股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

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