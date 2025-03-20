集團指，核心盈利包括出讓北角一項投資物業「港匯東」的控股公司權益，所帶來之基礎盈利約14.07億元﹔以及因政府收回新發展區等若干土地所帶來應佔稅前基礎盈利約33.61億元。

而集團去年建成投資物業及發展中投資物業經重估後錄得應佔公允價值虧損20.22億元，已出售投資物業則有累計公允價值變動14.56億元的調整。

去年集團本港物業發展應佔營業額較去年減少16%至123.23億元，計及政府收回位於粉嶺北及古洞北新發展區及洪水橋/厦村新發展區等若干土地所帶來約33.2億元的收益，集團於物業發展之應佔稅前公佈盈利約為46.47億元。

截至2024年底，恒地本港自佔之合約銷售總額約112.85億元。未入賬之自佔本港物業合約銷售總額約為81.65億元，當中78.34億元預計可隨物業落成並交付買家而於2025年入賬。

以自佔樓面面積計算，恒地在港擁有土地儲備約2320萬平方呎。現時在市區舊樓重建項目方面，已購入全部權益或達致相關強拍申請門檻之自佔樓面面積合共約170萬平方呎，另有約140萬平方呎之自佔樓面面積，已撥入2025年開售計劃。

收租物業方面，應佔租金總收入較去年度上升2%至68.42億元，而應佔稅前租金淨收入則持平為49.16億元。集團持有40.77%應佔權益之國際金融中心項目，於2024年度所貢獻之自佔租金總收入較去年度下跌5%至16.27億元。集團主要收租物業於去年平均出租率為93%。「The Henderson」現時已錄得出租率約八成，令集團經常性收入基礎進一步鞏固。

內地方面，恒地去年除有自佔樓面面積約260萬平方呎的存貨外，於十五個城市另有可供發展之土地儲備，合共自佔樓面面積約1058萬平方呎，當中約64%可發展為住宅物業。

去年恒地內地自佔合約銷售總額約30.85億元人民幣，按年減少48%﹔未入賬之自佔合約銷售總額約為33.68億港元，當中約26.94億元預計可隨物業落成並交付買家而於2025年入賬。另外，恒地在內地自佔已建成收租物業組合約為1300萬平方呎。

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