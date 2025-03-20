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晶苑國際去年多賺23% 末期息連特別息派24.5仙

晶苑國際（2232）公布截至去年12月底止業績，盈利增加23%至2億美元，訂單需求有所增加帶動收益升13.4%至24.7億美元，末期息派每股19港仙，另為慶祝集團成立55週年，董事會擬派特別股息每股5.5港仙，全年度的股息將增加至每股38.3港仙，按年多派20.3港仙或1.1倍。

受惠經營槓桿及生產效率提高，毛利率增0.5個百分點至19.7%。

展望今年，集團將專注於運動服、休閒服及貼身內衣，深化與主要品牌客戶的合作，有信心於年內取得理想的業績突破。而基於在可預見未來的預測現金流量狀況，集團料股息派付仍有提升空間，前會以提高股東回報為目標，將每年積極檢討股息分派框架，確保符合自身財務實力及長期發展目標。

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