受惠經營槓桿及生產效率提高，毛利率增0.5個百分點至19.7%。

展望今年，集團將專注於運動服、休閒服及貼身內衣，深化與主要品牌客戶的合作，有信心於年內取得理想的業績突破。而基於在可預見未來的預測現金流量狀況，集團料股息派付仍有提升空間，前會以提高股東回報為目標，將每年積極檢討股息分派框架，確保符合自身財務實力及長期發展目標。

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