不過，其與去年度一樣，在風險因素指出，取得或維持資產之條件或準則可能會被政府或監管機構就國家安全目的視為關鍵資產，例如於電訊及港口行業，更指港口往往被政府視為關鍵國家資產並在許多國家受到政府控制與規管。

在政局較不穩定國家，政權更替或政治氣氛轉變，可能影響外資國際港口營運商，包括該集團之港口業務所獲授之港口特許經營權。

該集團最新披露還顯示，集團在24個國家53個港口，擁有共295個營運泊位之權益，泊位數目按年增加兩個，包括於泰國蘭差彭及墨西哥各增加一個泊位。該部門包括集團於和記港口集團旗下公司之80%權益，及其持有30.07%權益，並在新加坡上市的聯營公司和記港口信託。該部門於2024年共處理8750萬個二十呎標準貨櫃，按年增加540萬個泊位。

港口及相關部門在2024年度的資產總額達933.34億元，按年減少43.81億元；負債259.6億元，按年減少50.33億元。換言之，該部門去年的淨資產值達673.74億元。該部門去年的資本開支達38.2億元，按年減少17.01億元。年內其在該部門作出提資本承擔為2.35億元，該部門向聯營公司及合資企業作出之收購及墊款為2.28億元。

長和展望2025年，由於航運公司轉至新聯盟及持續地緣政治風險影響全球貿易，預計年初出現之供應鏈中斷情況可能帶來阻力。然而，亞洲及中東地區預期繼續溫和自然增長，加上現有碼頭設施擴建及策略夥伴關係加強，此部門於來年之營運業績有望改進。

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