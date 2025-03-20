國泰貨運方面，今年2月的載貨量按年增加11.8%。可用貨物噸公里數按年增加3.5% ，而運載率則按年下跌1.4個百分點。在2025年首兩個月，載貨量較去年同期增加了12.8%。

集團顧客及商務總裁劉凱詩表示，農曆新年假期過後，休閒旅遊需求有所回落，而商務旅遊需求則受惠於各類在2月底至3月初舉辦的展會和貿易活動而有所回升，2月前艙客座率表現尤其理想。展望未來，國泰預計本地市場的休閒旅遊需求在3月底前會較為淡靜，公司會繼續善用廣泛的環球網絡，吸引中轉旅客。

受農曆新年假期影響，香港以至整個大灣區市場的貨運需求起步較慢，但自2月底開始回升。隨著來自內地和東南亞電子產品貨量增加，採用「國泰—貴重物品運送」方案的貨量亦持續攀升。

劉凱詩預計，3月的市場需求會有所回升，亦會增加定期貨機航班以應對季末的增長需求。同時，國泰會密切關注貨運市場的潛在不穩定因素，並會善用業務運作的彈性，因應需求轉變而靈活調整網絡及運力。

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